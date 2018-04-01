Günün haber özetleri - 1 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 1 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ÜNLÜLER ZEYTİN DALI HAREKATINA DESTEK İÇİN SINIRA GİTTİ: Zeytin Dalı harekâtına destek için aralarında sanatçı ve sporcuların da yer aldığı bir grup ünlü isim sınır hattına gitti. Sanatçıların arasında İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal gibi isimler yer aldı.

ERDOĞAN'DAN NETANYAHU'YA: SEN BİR TERÖRİSTSİN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, en ahlaklı ordu İsrail ordusudur diyen İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ''Bizim sömürgecilik ayıbımız yoktur. Bizim işgalcilik ayıbımız yoktur. Ey Netanyahu sen işgalcisin. Sen bir teröristsin'' diyerek tepki gösterdi.

İYİ PARTİ'DE KURULTAY HEYECANI: İYİ Parti'nin 1'inci Olağanüstü Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Tek aday ile girilen genel başkanlık seçimlerinde, partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener, yeniden genel başkanlığa seçildi.

İKİLİ EĞİTİM KALKIYOR: Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ''Evlatlarımız sabahın köründe okula gitmesin, öğleden sonra gelenler de gece karanlıkta eve gelmesinler diye ikili eğitimi kaldıracağız'' açıklamasında bulundu.

AMANOSLAR'DA 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Osmaniye'de Amanos Dağları kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.