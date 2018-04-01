Günün haber özetleri - 1 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 1 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 6 POLİS YARALI: İstanbul TEM Otoyolu'nda çevik kuvvet ekiplerini taşıyan midibüs kontrolünü kaybederek orta şeritte yan yattı. Kaza nedeniyle 6 polis yaralandı.

BYLOCK'TAN SONRA 'FALCON': FETÖ’nün, MİT tarafından çözülen kriptolu haberleşme ağı ByLock’tan sonra yine kriptolu haberleşme ağı olarak kullandığı ‘Falcon’ da çözüldü.

DURSUN ÖZBEK AKLANDI: Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, idari ve mali yönden aklandı. Özbek, Mayıs ayındaki olağanüstü genel kurulda aday olabilecek.

BBP'DEN İTTİFAK AÇIKLAMASI: Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici gazetecilerin ittifak konusunda sordukları soruları cevaplarken, ''ilkesel olarak Büyük Birlik Partisi bu ittifakın içindedir'' dedi.

MÜKERREM KEMERTAŞ HAYATINI KAYBETTİ: Gırtlak kanseri teşhisi konulan ve geçtiğimiz şubat ayında ameliyat olan Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş, 80 yaşında hayatını kaybetti.