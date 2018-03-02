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Günün en güzel karesi! Şehit babasını sırtında taşıdı

Günün en güzel karesi! Şehit babasını sırtında taşıdı

Türkiye 8 şehit haberiyle yasa boğulmuşken bugün Ordu'da 112 sağlık personeli Çetin Ataş, Gölköy ilçesinde evinde rahatsızlanan şehit babası Mehmet Mert’i sırtında ambulansa kadar taşıyarak tedavisi için hastaneye ulaştırdı.

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 15:49 - Güncelleme: 02-03-2018 15:49

ORDU’da 112 sağlık personeli Çetin Ataş, Gölköy ilçesinde evinde rahatsızlanan şehit babası Mehmet Mert’i sırtında ambulansa kadar taşıyarak tedavisi için hastaneye ulaştırdı.

Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı Kozören mahallesinde yaşayan şehit babası Çetin Ataş, evde rahatsızlandı. Durumun 112 sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine Gölköy İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 nolu Acil sağlık personeli Çetin Ataç ambulansla mahalleye ulaştı. Çetin Ataş, şehit babası Mehmet Mert’i evinden alarak karlı yolda sırtında ambulansa kadar taşıdı. Mert, Gölköy Devlet Hastanesi’ne götürülerek burada tedavi altına alındı.

'ŞEHİT BABAMIZ ADINA TEŞEKKÜR DERİM'
Gölköy Kaymakamı Tuncay Kaldırım, şehit babası Mehmet Mert’i hastanede ziyaret etti. Kaymakam Kaldırım sosyal medyadan sağlık personeline de teşekkür ederek, “Sağlık personelimiz Kozören mahallesinde ikamet eden şehit babası Mehmet Mert amacımızı sağlık aracına kadar sırtında taşıyarak Gölköy Devlet Hastanesi’ne intikalini sağlamıştır. Üstün gayretlerinden dolayı sağlık personelimize, şehit babamız adına teşekkür ederim” dedi.

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