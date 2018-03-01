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Günün en bomba FETÖ ifadesi! Hulusi Akar'ı yere yatırıp silahı...

Günün en bomba FETÖ ifadesi! Hulusi Akar'ı yere yatırıp silahı...

224 sanığın yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasında günün bomba ifadeleri verildi. Komutanların yakın korumaları darbe gecesini anlattılar. En dikkat çeken ifadelerden biri Hulusi Akar ile ilgili olanıydı.

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Eklenme Tarihi: 01-03-2018 17:35 - Güncelleme: 01-03-2018 17:35

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Genelkurmay Başkanlığı koruma ekibinde yer alan Astsubay Mert Çınar, tanık olarak dinlendi. Çınar, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da komutanların çıkışı için hazırlık yaptıkları sırada iki tabur tam teçhizatlı Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personelinin karargaha geldiklerini söyledi.

Komuta katında kendilerini karşılayan özel kalem müdürlüğü çalışanlarının, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın korumaları burada görmek istemediğini söylediğini aktardı.

HULUSİ AKAR'I YERE YATIRIP SİLAH DAYADILAR

Bunun üzerine koruma odasına geçtiklerini, karargahta tatbikat olduğuna ilişkin bilgilendirme yapıldığını ifade eden Çınar, "Daha sonra yukarıdaki korumalardan biri Akar'ın yere yatırıldığını, başına silah tutulduğunu söyledi. Sonra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da giriş yaptığı sırada derdest edildiğini öğrendik. Burak yüzbaşı vurulmuştu. Sağlık ekibinde yer aldığımız için müdahalede bulunduk. Sonra ÖKK mensupları bizi derdest etti, ellerimizi kelepçeleyip yere yatırdılar." dedi.

SALİH ZEKİ ÇOLAK'IN ŞOFÖRÜ

Tanık Uzman Çavuş Ersin Yıldız da olay tarihinde Orgeneral Çolak'ın koruma aracının şoförü olduğunu söyledi. 15 Temmuz akşamı saat 21.00 sıralarında Çolak ile Kara Havacılık Komutanlığından Genelkurmay Başkanlığına hareket ettiklerini belirten Yıldız, karargaha yaklaştıkları sırada öncü koruma ekibinin telsizden ana nizamiyeden giriş yapılmasının uygun olmadığına dair anons yaptığını ifade etti.

TELSİZDEN GEÇEN AKIN-1 VURULDU ANONSU
Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kapısından giriş yaparak, Genelkurmay Karargahına ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Yıldız, 1A kapısına yöneldiklerinde silah seslerinin geldiğini bildirdi.

Yıldız, "Telsizden 'Akın-1 vuruldu' anonsu geçildi. Başçavuş Bülent Aydın vurulmuştu, koruma ekibi gelip kalp masajına başladı. Daha sonra ambulansla revire götürüldü. Özel kuvvetçiler bizi yere yatırıp arama yaptıktan sonra fırın bölgesine götürdüler. İlerleyen saatlerde ise hizmet tabur binasına götürüldük. Sabah saatlerinde polisler tarafından tahliye edildik." diye konuştu.

KOMUTANI YERE YATIRIP...

Tanık Astsubay Başaran Karabıçak ise olay tarihinde Çolak'ın makam koruma şoförü olduğunu, araçta sadece kendisinin telsiz dinlediğini anlattı. Öncü koruma ekiplerinin telsizden Genelkurmay Başkanlığı Karargahında yerde yatanların olduğu ve silah seslerinin geldiğini anons ettiklerini bildiren Karabıçak, koruma müdürünün, bu durumu emir subayı ve Çolak'a söylediğini kaydetti.

Bunun üzerine MSB nizamiyesinden Genelkurmay Başkanlığına gitmeye karar verdiklerini aktaran Karabıçak, şöyle devam etti:

"1A kapısına çıkan rampada devam ederken, eli ve gözü bağlı biri, iki asker tarafından götürülüyordu. Benim gördüklerimi, komutan ve emir subayı da görüyordu. Nizamiyedeki kargaşa nedeniyle gözaltına alınan biri olduğunu düşündük. İçeriden ise silah sesleri geliyordu. Komutan inmekte tereddüt etti. Özel Kalem Müdürü Ramazan Gözel albay ellerini kollarını sallayıp merdivenlerden aşağı gelerek, 'Acele edin, içeri gelin.' diye bağırması üzerine komutan araçtan indi. Binaya girince komutanı yere yatırıp derdest ettiler. Bu esnada araca doğru da ateş edilmesi nedeniyle zırhlı olan araca binip kapıyı kapattım."

Darbeciler tarafından alıkonulduğunu belirten Karabıçak, sabah saatlerinde darbenin püskürtülmesiyle tutuldukları yerden kurtarıldıklarını söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Mart 2018 18:26 Çözüm sürecini bitirilmesine gerekçe yapılan 2 polisin yaşamını yitirdiği Ceylanpınar davasında tüm sanıklar 'cinayet' suçlamasından beraat etti.

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