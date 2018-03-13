Günün en bomba FETÖ davası! Ferhat Sarıkaya da tanıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, eski Yargıtay üyesi İbrahim Kır ile yakınları katıldı. Duruşmada birbirinden bomba ifadeler verildi. İlk olarak Yaşar Büyükanıt'ın "suç işlemek için çete kurmak"la suçlandığı Şemdinli iddianamesini hazırlayan Ferhat Sarıkaya tanık olarak dinlendi.

İBRAHİM KIR CEMAATTEN OLDUĞUNU...

Şemdinli olaylarıyla ilgili iddianameyi hazırladıktan 15 gün sonra hakkında teftiş yapıldığını ve müfettişlerin Van'a geldiğini anlatan Sarıkaya, "İbrahim Kır, başmüfettişti. Van'a gelmişti. Tedirgindim. Dosya kamuoyunda çok tartışılıyordu. Endişelerimi o dönemde İlhan Kaya'ya ilettim. O da 'Merak etme. Tanıdığımız birisi, iyi bir arkadaş.' dedi. Kır ve yanındaki müfettiş, sarı zarf vermek için beni odalarına çağırdı. Aramızda güzel diyalog geçti. Kır'a 'Ceza alırım herhalde.' dedim, o da 'Hayırlısı olsun.' dedi." diye konuştu.

Sarıkaya, İlhan Kaya'nın sözleri ve o dönemdeki teftiş kurulu yapılanmasında FETÖ'nün yoğunluğu nedeniyle İbrahim Kır'ın da cemaatten olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Bir soru üzerine Sarıkaya bunun dışında Kır'ın örgütsel bir faaliyetini görmediğini savundu. Ferhat Sarıkaya, "Kanımca dünyanın en tehlikeli, sinsi terör örgütüyle iltisakı olan kişilerin değerlendirilmesi, soruşturulması gerekir düşüncesiyle isim verdim." dedi.

ONU FETÖ SEÇTİRDİ

Eski HSYK üyesi İbrahim Okur İbrahim Okur da tanık olarak verdiği ifade HSYK döneminde Yargıtaya üye seçiminde İbrahim Kır'ın seçilmesini FETÖ üyelerinin istediğini iddia etti.

SANIK İBRAHİM KIR'IN ELİ AYAĞI TİTREDİ



Sanık Kır 'sohbetçi'nin ifadeleri ile şoke oldu ve ayağa kalkıp şunları söyledi;



-"Şu an şoktayım. Elim, ayağım titriyor. Bu şahsı hayatımda ilk kez görüyorum. Benimle alakası olmayan bir sürü şey anlattı. Bana iyi baksın, dinini yıkmasın. Yemin ediyorum, bu kişiyi ilk kez görüyorum. Söylediği adreslerin hiçbirin bilmiyorum."



Yılmaz, yeniden söz alarak "Sanık yemin ediyor ama ben de yemin ediyorum. Kendisini bu toplantılarda gördüm." dedi.





İbrahim Okur, "Sanık bakanlıkta çalışıyordu. Normalde bakanlıktan biri seçilecekse bu kişiyi bakanlık ister ama o seçimde öyle olmadı. Bakanlık ve HSYK'dan seçilenlerin tamamı onların önerisiyle seçildi." ifadelerini kullandı.



CEMAATTEN BİRİ 'BİZDEN' DEMİŞTİ



Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Şahin de sanığı 2004'te Teftiş Kurulunda çalıştığı dönemden tanıdığını söyledi. Şahin, "Kimin söylediğini hatırlamıyorum ama cemaatten biri kendisi için 'Bizden.' demişti. Eylemlerine ilişkin somut bir bilgim yok." değerlendirmesini paylaştı.

SOHBETÇİNİN BOMBA İDDİALARI

Örgüt toplantılarına "sohbetçi" olarak katılan Nesip Yılmaz ise 17-25 Aralık süreci sonrasında mahrem imamların büyük kısmı yurt dışına çıkınca moral, motivasyon adına toplantılar düzenlendiğini, bu kapsamda 2014'ün ağustos, eylül ve ekim aylarında bir dizi sohbete katıldığını anlattı. Sanığı da bu toplantılarda gördüğünü ve teşhis ettiğini savunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Örgüt, 17-25 Aralık sonrasında 31 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlere büyük önem vermişti. 'Seçimleri alırsak 17-25 Aralık'ı sürdürürüz.' diyorlardı. Başbakanın dershanelere yönelik açıklamasından sonra tedbir amaçlı çok geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıya mahrem imamlar, il imamları, örgütün üst düzey isimleri katılmıştı. Bu kişiler arasında Ekrem Dumanlı ve Mustafa Yeşil de vardı. Bu 2 kişi Fetullah Gülen'in notlarını getirirlerdi. Dershanelerden sonra Bank Asyanın, örgüte müzahir sivil toplum kuruluşlarının da kapatılabileceği, tedbirin artırılması gerektiği ve örgütün yargı biriminin bu konuda mutlaka bilgilendirilmesi gerektiği Gülen'in notu olarak gelmişti."

BÜLENT ARINÇ VE HÜSEYİN ÇELİK'E ULAŞIP...

Yerel seçimlerden sonra olayların örgütün aleyhine gelişmeye başladığını belirten Yılmaz, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Geniş katılımlı toplantıda Bülent Arınç, Hüseyin Çelik gibi etkili ve yetkili isimlere ulaşıp uzlaşma sağlanabileceği konuşuldu. Yargıdaki örgüt mensuplarının neler yapabileceği de konuşuldu. Örgüt seçimde büyük darbe alınca 'herkul.org' adlı siteden Gülen şifreli mesajlar göndermeye başladı. Bu süreçte ByLock geliştirildi. Ekim 2014'te yapılan HSYK seçimi öncesinde hakim ve savcılara mutlaka ByLock kullanmalarına dair notlar geldiğini hatırlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmemesi için ne gerekiyorsa yapılması konusunda talimatlar da geliyordu."

Yargı mensubu örgüt üyeleriyle Cevizlidere, Balgat ve Çukurambar bölgesindeki adreslerde bir araya geldiklerini anlatan Yılmaz, sanığın bu toplantılara birden fazla kez katıldığını söyledi.

Duruşmada tahliyesini isteyen İbrahim Kır için mahkeme ara kararını açıkladı ve tutukluluğun devamına hükmetti. Diğer duruşma 3 Temmuz'da olacak.