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Günün bombası! Fenerbahçe Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı

Günün bombası! Fenerbahçe Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe'de Erwin Koeman'ın derbi performansından memnun kalan Ali Koç, Hollandalı hoca ile sezonu tamamlayacak. Ali Koç, gelecek sezon için ise Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 15:40 - Güncelleme: 08-11-2018 15:40

Ankaragücü mağlubiyetinin ardından yola Erwin Koeman ile yola devam eden Fenerbahçe'de hoca belirsizliği devam ederken Ali Koç'un Medipol Başakşehir'i çalıştıran teknik direktör Abdullah Avcı ile gelecek sezon için prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

ANLAŞMAYA VARILDI
Fenerbahçe yönetimi, gündemine birçok hoca alsa da uzun yıllardır Medipol Başakşehir'i başarıdan başarıya taşıyan Abdullah Avcı'da karar kıldı. Göze hoş gelen bir futbol oynattığı Başakşehir'le şampiyonluk kovalayan Abdullah Avcı ile gelecek sezon için prensip anlaşması sağlayan Fenerbahçe'de hedef bu sezonu Koeman'la bitirmek.

GEÇİCİ BİR HOCA DA GELEBİLİR
Eğer Koeman yönetiminde sonuçlar çok kötü giderse önümüzdeki günlerde geçici bir teknik adam da göreve gelebilir ama temel plan ve hedef, gelecek sezon Abdullah Avcı ile çalışmak.

4 YILDIR BAŞAKŞEHİR'İN BAŞINDA
Avcı, Milli Takım macerasının hemen ardından 2014'te Başakşehir'in başına geçmişti. Şu an lider olan Avcı'nın takımı geçen sezonu 3. tamamlamış, 2016-17'yi ikinci, 2015-16 ve 2014-15'i ise 4. sırada bitirmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 08 Kasım 2018 17:22 Kardeşim sorun teknik heyet ve hocada değil sorun yönetim komoli ve yanlış kalitesiz transferler isterseniz murinyoyu getir hiçbirşey değişmeyecek bunları 4 ay önce söyledim yine söylüyorum kaytedin 4 ay sonrada aynı olacak 4 yıl sonrada aynı olacak çünkü ali koç ve yönetimi ve komoli ve transferleri çapsız kalitesiz liderlik vasıfları yok cimri ve feneri felakete götürüyor inşallah yanılırım zanetmiyorum görünen köy kılavuz istemez

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