Günün bombası! Fenerbahçe Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı

Ankaragücü mağlubiyetinin ardından yola Erwin Koeman ile yola devam eden Fenerbahçe'de hoca belirsizliği devam ederken Ali Koç'un Medipol Başakşehir'i çalıştıran teknik direktör Abdullah Avcı ile gelecek sezon için prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçe yönetimi, gündemine birçok hoca alsa da uzun yıllardır Medipol Başakşehir'i başarıdan başarıya taşıyan Abdullah Avcı'da karar kıldı. Göze hoş gelen bir futbol oynattığı Başakşehir'le şampiyonluk kovalayan Abdullah Avcı ile gelecek sezon için prensip anlaşması sağlayan Fenerbahçe'de hedef bu sezonu Koeman'la bitirmek.

GEÇİCİ BİR HOCA DA GELEBİLİR

Eğer Koeman yönetiminde sonuçlar çok kötü giderse önümüzdeki günlerde geçici bir teknik adam da göreve gelebilir ama temel plan ve hedef, gelecek sezon Abdullah Avcı ile çalışmak.

4 YILDIR BAŞAKŞEHİR'İN BAŞINDA

Avcı, Milli Takım macerasının hemen ardından 2014'te Başakşehir'in başına geçmişti. Şu an lider olan Avcı'nın takımı geçen sezonu 3. tamamlamış, 2016-17'yi ikinci, 2015-16 ve 2014-15'i ise 4. sırada bitirmişti.

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