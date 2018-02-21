Günün bomba FETÖ ifadesini Abidin Ünal verdi! Akın Öztürk ifşası

ANKARA 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen "Genelkurmay çatı davası"nın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile şehit yakınları katıldı. Duruşmada, 15 Temmuz 2016'da Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli Orgeneral Abidin Ünal müşteki sıfatıyla beyanlarda bulundu.

Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğünü için olay günü İstanbul'da olduğunu belirten Abidin Ünal, saat 19.00 sıralarında hava araçlarının faaliyetlerinin yasaklandığına dair haber geldiğini, bunu astlarına ilettiğini kaydetti. Daha sonra düğünün olduğu salona girdiğini, bundan sonra uçuş yasağının kapsamının zorunlu uçuşlara yönelik gevşetildiğini söyleyen Abidin Ünal, saat 20.30'da da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşüp durumu arz etmek istediğini ancak kendisiyle görüşemediğini söyledi.

DARBE OLDUĞUNU ANLADIĞI AN

Abidin Ünal, neler olduğunu öğrenmek için eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Cevat Yazgılı'yı aradığını, Yazgılı ile ikinci görüşmesinde Ankara üzerinde savaş uçaklarının uçmaya başladığını öğrendiğini, bundan sonra da darbe girişimi olabileceğini düşündüğünü anlattı. Bu durumu, düğün salonundaki generalleri toplayarak aktardığını bildiren Ünal, daha sonra da olay tarihinde Akıncı Üssü komutanı olan sanık Hakan Evrim ile telefon görüşmesi yaptığını dile getirdi.

UÇAKLARI İNDİR DEDİM VERDİĞİ YANIT...

Orgeneral Abidin Ünal, sonrasında Hakan Evrim ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

-"Hakan Evrim'e 'Bu uçaklar senin mi?' diye sordum. 'Benim.' cevabını verince hemen indirmesini söyledim. Evrim, 'İndiremem, benim hayatım da sizin hayatınız da tehlikede.' dedi. Bundan sonra salondaki generalleri topladım ve 'Birliğinden uçak kalkan divanı harpliktir, engelleyin.' dedim. Daha sonra Ümit Dündar ile görüştüm, bana emniyetli bir yerde beklememi söyledi."

MEZAR HALİNE GETİRİN EMRİ VERDİM

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FETÖ'nün darbe girişimine başlamasından sonra Ankara'daki Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nin (HKHM) kanunsuz emirleri üzerine farklı birliklerden yapılabilecek uçuşları engellemek için 4 astını Eskişehir Birleşik Hava Harekat Merkezi'ne gönderdiğini vurgulayan Ünal, bu 4 generale darbe girişimini engellemeleri emrini verdiğini ve "Gerekirse Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ni mezar haline getirin." dediğini aktardı.

AKIN ÖZTÜRK İLE GÖRÜŞMESİ



Olay akşamı görüştüğü Akın Öztürk'e darbecileri vazgeçirmesini söylediğini belirten Abidin Ünal, daha sonra Eskişehir'deki Birleşik Hava Harekat Merkezi vasıtasıyla Hava Kuvvetlerine bağlı birliklere darbeye karşı ilk emri, 16 Temmuz 2016 saat 00.08'de yayımladıklarını kaydetti. Ünal, söz konusu emirlerde, "Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi tarafından kanunsuz emirler verildiği tespit edilmiştir. HKHM'nin emirleri yerine getirilmeyecek. Hava Kuvvetleri Komutanının emirleri, Eskişehir vasıtasıyla yayınlanacak, uymayanlar cezalandırılacak." ifadelerinin yer aldığını bildirdi.

DÜĞÜNDE KRİZ MASASI : SEMİH TERZİ DETAYI



Düğünün yapıldığı salonda bulunan generallerle bir kriz masası oluşturduklarını ve darbe girişimini böylece engellemeye çalıştıklarına dikkati çeken Ünal, bu sırada darbecilerin elinde bulunan Ankara'daki

AKIN ÖZTÜRK'ÜN SORUSUNA ABİDİN ÜNAL'IN YANITI



Duruşmada söz alan sanık Akın Öztürk, kendisinin darbede yer aldığı kanaatine nasıl vardığını söyledi. Bu soruya Abidin Ünal şu yanıtı verdi;



"Akıncı'da darbenin en aktif elemanlarına bakıyorum. Geçmişte Öztürk'ün genel sekreteri olan Ahmet Özçetin ve Mustafa Azimetli. Dolayısıyla bütün bunlar Akın Paşa'nın ekibi, beni derdest edenler Akın Paşa'dan bana kalan ekip. Benim telefonlarıma cevap vermedi. Belki de o esnada telefonu yanında değildi bilmiyorum ama Mehmet Şanver'in telefonuna cevap verdi. Ben Öztürk ile Şanver'in telefonu vasıtasıyla görüştüm. Bana 'bir olay olmadı' diyorsunuz izinsiz uçuşlar var. Benim dışımda insanlarla irtibata geçiyorsunuz ama benimle iletişime geçmiyorsunuz. Bunlar benim için yeterli."





HKHM'nin Diyarbakır'daki üstten darbeci general Semih Terzi'ye 2 uçak tahsis edilmesi talebinde bulunulduğunu öğrendiğini kaydetti. Söz konusu 2 uçakla Terzi'nin daha kalabalık bir ekiple Ankara'ya gelerek, darbeye destek vermeyi amaçladığını ve bunu engellediklerini anlatan Ünal, bir süre sonra düğün salonuna kamuflajlı ve tam teçhizatlı askerlerin geldiğini ifade etti.

DÜĞÜNÜN DARBECİLER TARAFINDAN BASILMA ANI

Emekli Orgeneral Abidin Ünal, o anları şöyle anlattı; "Düğün salonuna Arama Kurtarma İhtisas Personelleri (AKİP) geldi. 'Burada ne arıyorsunuz?' dedim. 'Sizin güvenliğinizi almaya geldik.' dediler. 'Böyle bir emir vermedim, size kim emir veriyor?' dedim. 'Bilmiyoruz.' dediler. Daha sonra 'Dışarı çıkın.' dedim, biraz uzaklaştılar.

ATEŞ EDEREK İÇERİ GİRDİLER

-Bir süre sonra dışarıdan gelen 8-10 kişi çılgınlar gibi ateş ederek, içeriye girdiler. Sadece bağırıyorlardı ve bir ikisinin elinde plastik kelepçe gördüm. Başlarındaki binbaşıya, 'Sakin olun, bu yaptığınız suç.' dedim ama beni dinlemiyordu. Beni dışarıya çıkarmaya çalışıyorlardı. Beni götürmeye geldiklerini anladığımdan Mehmet Şanver'e benden sonra emir komutanın kendisinde olduğunu söyledim. Helikopterle Sabiha Gökçen'e indik. Oradan da 01.40'ta Akıncı Üssü'ne indik."

BOZULAN AYARLARI DÜZELTİYORUZ DEMİŞLER

Akıncı Üssü'nde 141. Filo'ya götürüldüğünü ve rehin tutulduğuna işaret eden Ünal, burada bulunan harekat komutanı Ahmet Özçetin'in kendisine "Bozulan ayarları düzeltiyoruz." dediğini, kendisinin de "Sizin ayarlarınız bozulmuş. Allah akıl fikir versin, Allah sizi ıslah etsin." dediğini beyan etti.

Akıncı Üssü'nde sabah saatlerine kadar rehin tutulduğunu ve uçakların gece boyunca uçuş yaptıklarını dile getiren Ünal, sabah saatlerinde pistin bombalandığını, bunun üzerine Eskişehir'deki Birleşik Hava Harekat Merkezi'nin darbeye karşı harekat yaptığını anladığını söyledi.

AKIN ÖZTÜRK ODAYA GİRİNCE NELER OLDU?

Öğle saatlerinde bulunduğu odaya sanık eski Orgeneral Akın Öztürk'ün geldiğini bildiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hakan Evrim fırça yedi! Abidin Ünal'a sorduğu çay sorusu

-"Kapı açıldı, Öztürk içeri girdi. 'Sen burada mısın?' dedi. Gece boyunca Genelkurmay Başkanının talimatıyla darbecileri vazgeçirmeye çalıştığını, darbecilerin sivil savcıya değil askeri savcıya teslim edilmesini konuştuklarını, Orgeneral Akar'ın sabah saatlerinde Akıncı'dan ayrıldığını, kendisine de burada kalması emrini verdiğini söyledi. Bana Yaşar Güler'in yanına beraber gitmeyi teklif etti ama ben kabul etmeyince, 'Zaten şu an güvenli değil.' diyerek yanımdan ayrıldı. Bir süre sonra AKİP ekibinden bir astsubay geldi. 'Komutanım biz vatan haini değiliz, 2 yıldır bizi korkutuyorlar sizin kafanızı koparacaklar diye. Bizi affedin.' dedi. Ben, 'Ancak devlet affeder.' dedim."

Saat 16.00'dan sonra Öztürk'ün tekrar yanına geldiğini ve olay tarihinde Genelkurmay 2. Başkanı olan Orgeneral Yaşar Güler ile karşılaştıklarını kaydeden Ünal, Akıncı'dan ayrıldıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına gittiğini ve emir komutayı devraldığını anlattı. Karargaha girişte HKHM'yi işgal eden Kemal Mutlum, Sami Özatak ve Aydemir Taşçı'yı gördüğünü bildiren Ünal, "Allah size akıl fikir versin." diyerek makamına girdiğini söyledi.

26 SORTİLİK UÇUŞA 48 SORTİ İLE KARŞILIK

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi emirlerini Eskişehir Birleşik Hava Harekat Merkezi vasıtasıyla ilettiğini ve darbeye karşı koymaya çalıştığını beyan eden emekli Orgeneral Ünal, darbecilerin gece boyunca 26 sortilik uçuşuna 48 sorti ile engellenmeye çalışıldığını kaydetti.

ABİDİN ÜNAL MÜDAHİL OLMAYI TALEP ETTİ

Orgeneral Abidin Ünal, sanıklardan şikayetçi olarak davaya müdahillik talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Ünal'ın davaya müdahil olarak katılmasına karar verdi.

ÇAPRAZ SORGUDA AKIN ÖZTÜRK'ÜN SORUSU

Ünal'ın beyanlarından sonra avukatlar ve sanıklar Ünal'a bazı sorular yöneltti. Akın Öztürk'ün avukatı, Ünal'ı rehin tutulduğu yerden müvekkilinin kurtardığını belirtmesi üzerine Abidin Ünal, "Akın Öztürk beni kurtardığını söylüyor ama sabaha kadar benim bulunduğum odanın önünde nöbetçiler var. Sabah saatlerinde Öztürk geldi, 'Hadi gidiyoruz.' dedi. Bunun adı kurtarma ise o kurtardı." şeklinde konuştu.

ZATEN ADAMI KAÇIRMIŞLAR SÖZÜ : Başbakanlık Avukatı Süleyman Ayhan'ın 16 Temmuz sabahı sanık Öztürk'ün, "Zaten adamı da kaçırmışlar." ifadesini kullandığının söylendiğini, bunun doğru olup olmadığını sorması üzerine Ünal,

MÜŞTEKİ NE DEMEK?

Hukuki bir terim olan müşteki ifadesi şikayetçi anlamında kullanılıyor.





"Öztürk, bu sözü söyledi ama ne amaçla söylediğini bilmediğimden savcılıktaki ifademde bunu söylemedim. Akar kaçırıldığı için söylediğini değerlendirdim ancak Öztürk bu sözü Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar için mi yoksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için mi söyledi bilmiyorum." yanıtını verdi.

Abidin Ünal Akıncı üssü görüntüleri Hulusi Akar iddiası ne?

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