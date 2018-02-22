Günün bomba FETÖ ifadesi albaydan! Hulusi Akar'a söyleyin...

ANKARA 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen Genelkurmay "çatı" davasının duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile şehit yakınları katıldı. Duruşmaya darbe girişiminden sonra itirafçı olan ve gizli tanık olarak "Şapka" kod adı verilen eski Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı kurmay başkan vekili albay Hakan Bıyık'ın beyanlarının alınmasıyla devam edildi.

Tanık olarak dinlenen Bıyık, FETÖ yapılanması ile 1990'lı yılların başında Harp Okulu öğrencisi olduğu dönemde tanıştığını ve darbe girişimine kadar bağını sürdürdüğünü söyledi. Kendisinden sorumlu olan FETÖ üyesinin kod adının Cihan olduğunu belirten Bıyık, telefonuna ByLock yüklediğini anlattı.

DARBE TOPLANTISINDA O DA VARDI

Cihan'ın kendisini Ankara Çayyolu'ndaki darbe toplantılarının yapıldığı eve çağırdığını kaydeden tanık Bıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"-Cihan, 6 Temmuz 2016 akşamı acilen Ankara'ya gelmemi istedi. O gece otobüse binerek Ankara'ya geldim. Cihan'ın arabasına binerek Çayyolu'ndaki malum villaya gittik. Kapıyı Harun Biniş açtı. Buradan 9 Temmuz'da ayrıldım. Evde Mehmet Partigöç, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Bilal Akyüz ve Barış Avalan'ı da gördüm. Benim ayrıldığım gün eve Fırat Alakuş, yanında bir kişi ile gelmişti. Yine cumartesi günü öğleden sonra Hakan kod adlı Nurettin Oruç ve Ali Osman Gürcan da geldi. Daha sonra ben Harun Biniş'e ayrılmak istediğimi söyledim. Tek başına evden ayrılamıyorduk. Eve geliş gidişi ayarlayan araçlar vardı. Biniş, benim evden çıkmamı sağladı. Daha sonra da Ankara'dan ayrıldım."

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Toplantının yapıldığı villada firari Adil Öksüz'ün de bulunduğunu bildiren Bıyık, evde darbe girişimi sırasında yapılacak faaliyetlerden bahsedildiğini, darbenin başarısız olması ihtimali dile getirildiğinde ise "Aklımıza böyle kötü şeyler getirmeyelim." denildiğini anlattı. Tanık Bıyık, şunları dile getirdi:

-"Villa 3 katlıydı, büyük bir salon vardı. Evde grup grup görüşmeler oluyordu. Büyük salonda sadece namaz vakitlerinde bir araya geliniyordu. Villadaki toplantılarda konuşulanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Huber Köşkü'nden alınması, daha sonra denize açılan gemi ile güvenliğinin sağlanması vardı. Başbakan ve İçişleri Bakanı'nın Özel Kuvvetler tarafından alınması, yine MİT Müsteşarı'nın alınması gibi konular konuşuldu. Şırnak'taki Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayından askerlerin getirilmesi konuşuldu. Fırat Alakuş da yanındaki kişiyle, 'Tam kadro muyuz?' diye görüşme yapıyordu."

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Albay Bıyık, Adil Öksüz'ün darbe planlarını FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e götürerek onayını alacağı hususunun da villada konuşulduğunu beyan etti. Beyanların ardından tanığın çapraz sorgusuna geçildi. Darbe girişiminin başında kim olacağının sorulması üzerine Bıyık, "Adil Öksüz, 'Yan odada büyüğümüzle görüştüm. Size de selamı var.' dedi. Ben büyüğümüz dediği kişinin Fetullah Gülen denen şahıs olduğunu anladım. Gülen, Öksüz'le darbeye yönelik konuşmasında 'Siz Hulusi Akar'a söyleyin, bu yaz emekli edilmesi gündemde. Onu ikna edin.' diye söylemiş." ifadelerini kullandı.

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