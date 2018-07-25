Günümüzde ölüme yol açan başlıca nedenler açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre bulaşıcı olmayan hastalıklar her yıl 41 milyon insanın ölümüne yol açıyor, söz konusu hastalıklar tüm ölümlerin yüzde 71'ini oluşturuyor, 17.9 milyon insan kardiyovasküler hastalıklardan yaşamını yitiriyor.

Birçok ülkede kardiyovasküler hastalıkları tedavi etme ve önleme teknolojilerinin çok yüksek seviyelere ulaştığını söyleyen İvanova, kalp-damar hastalıklarına yakalanan kişilerin artık uzun süre yaşayabildiklerini, fakat bu durumun tüm ülkeler için geçerli olmadığını ve bu nedenle ölüm oranlarının da çok yüksek olmaya devam ettiğini kaydetti.



