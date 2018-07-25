Günümüzde ölüme yol açan başlıca nedenler açıklandı

Rus sağlık uzmanları, 21. yüzyılda insanların ölümüne yol açan başlıca nedenlerin kalp-damar, onkoloji hastalıkları ve HIV olduğunu anlattı.

Günümüzde ölüme yol açan başlıca nedenler açıklandı

Sputnik'e konuşan Rus sağlık uzmanlarına göre yakın gelecekte onkoloji hastalıklarının önüne geçilemeyecek, HIV enfeksiyonuyla baş etmenin yolları ise yaşadığımız asrın sonuna kadar bulunabilecek.

111
Günümüzde ölüme yol açan başlıca nedenler açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre bulaşıcı olmayan hastalıklar her yıl 41 milyon insanın ölümüne yol açıyor, söz konusu hastalıklar tüm ölümlerin yüzde 71'ini oluşturuyor, 17.9 milyon insan kardiyovasküler hastalıklardan yaşamını yitiriyor.

211
Günümüzde ölüme yol açan başlıca nedenler açıklandı

Rusya Sağlık Bakanlığı Moskova Bölgesi sağlık koruma başuzmanı Yekaterina İvanova, "Ölümlerin ana nedeni kalp krizleri ve beyin kanamaları" ifadelerini kullandı.

311
Günümüzde ölüme yol açan başlıca nedenler açıklandı

Birçok ülkede kardiyovasküler hastalıkları tedavi etme ve önleme teknolojilerinin çok yüksek seviyelere ulaştığını söyleyen İvanova, kalp-damar hastalıklarına yakalanan kişilerin artık uzun süre yaşayabildiklerini, fakat bu durumun tüm ülkeler için geçerli olmadığını ve bu nedenle ölüm oranlarının da çok yüksek olmaya devam ettiğini kaydetti.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro