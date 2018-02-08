Günsel Ülkü kimdir kaç yaşında eşine bakın kimmiş

Günsel Ülkü kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Günsel Ülkü'nün eşi kim ne iş yapıyor soruları Sosyetik Ev Kadınları programının ardından aranmaya başladı.Günsel Ülkü evli mi kaç çocugu var sorularının cevabını gizli tutuyor ve özel hayatı hakkında pek bilgi vermiyor. Mosa tasarımcısı olarak bildiğimiz Günsel Ülkü L’Atelier d’Existence’ isimli markanın da tasarımcılığını yapmaktadır.

GÜNSEL ÜLKÜ KİMDİR: Günsel Ülkü’nün hayat hikayesi şu şekilde; Adını moda tasarımcısı olarak duyuran ünlü isim Boğaziçi Üniversitesi İsletme bölümü mezunudur. Fashion TV’de modacı olarak programlara da çıkan Günsel Ülkü, L’Atelier d’Existence’ isimli markanın da tasarımcılığını yapmaktadır.

Son dönemlerde müziğe merak salan ünlü isim stüdyo çalışmaları da yaparak şarkılar kaydetmiştir. Pilates yapmayı da çok seven Günsel Ülkü sosyete dünyasının tanınan isimlerinden biridir. Bir çok davete ünlü isimlerle katılmıştır.

2018 Couture koleksiyonunu geçtiğimiz günlerde şirketinin 10 yıldönümünde Nişantaşı’nda bir kafede kutlayarak tanıtmıştır. Tasarım işinde oldukça başarılı olmakla birlikte bir çok ünlü ismin moda tasarım danışmanlığını yapmaktadır.