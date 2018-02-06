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Günsel Ülkü kimdir eşi ne iş yapıyor?

Günsel Ülkü kimdir eşi ne iş yapıyor?

Günsel Ülkü kimdir, aslen nereli, kaç yaşında Günsel Ülkü kocası kim ne iş yapıyor soruları Sosyetik Ev Hanımları programının ardından merak konusu oldu. Sosyetenin iddialı isimlerinden biri olan Günsel Ülkü bizim gibiler sadece pasaport kuyruğunda bekler, ekmek fiyatını bilmiyorum hiç markete gitmedim diyerek şimşekleri üzerine çekti. Ben eşim sayesinde sosyete girmedim diyen Günsel Ülkü tam bir marka tukunu

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 13:15 - Güncelleme: 06-02-2018 13:15

Günsel Ülkü kimdir, aslen nereli, kaç yaşında  ve Günsel Ülkü'nün eşi kim ne iş yapıyor soruları Sosyetik Ev Kadınları programının ardından aranmaya başladı.Günsel Ülkü evli mi kaç çocugu var sorularının cevabını gizli  tutuyor ve özel hayatı hakkında pek bilgi vermiyor.  Mosa tasarımcısı olarak bildiğimiz Günsel Ülkü  L’Atelier d’Existence’ isimli markanın da tasarımcılığını yapmaktadır.

GÜNSEL ÜLKÜ KİMDİR: Günsel Ülkü’nün hayat hikayesi şu şekilde; Adını moda tasarımcısı olarak duyuran ünlü isim Boğaziçi Üniversitesi İsletme bölümü mezunudur. Fashion TV’de modacı olarak programlara da çıkan Günsel Ülkü, L’Atelier d’Existence’ isimli markanın da tasarımcılığını yapmaktadır.

Son dönemlerde müziğe merak salan ünlü isim stüdyo çalışmaları da yaparak şarkılar kaydetmiştir. Pilates yapmayı da çok seven Günsel Ülkü sosyete dünyasının tanınan isimlerinden biridir. Bir çok davete ünlü isimlerle katılmıştır.

2018 Couture koleksiyonunu geçtiğimiz günlerde şirketinin 10. yıldönümünde Nişantaşı’nda bir kafede kutlayarak tanıtmıştır. Tasarım işinde oldukça başarılı olmakla birlikte bir çok ünlü ismin moda tasarım danışmanlığını yapmaktadır.

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