Günlük hayatta sağlığımızı olumsuz etkileyen gıdalar nelerdir?

Zamansızlıktan ötürü hazır gıdalara yatkınlığımızın daha fazla olduğunu vurgulayan Diyetisyen İdil Ediboğlu cevapla.tv'ye anlattı.

Kızarmış Patates: Çok az kişi kızarmış patatesin en küçük porsiyonunda bile çok fazla kalori olduğunu biliyor. Yüksek kalorisinin yanı sıra vücudunuz için çok az besleyici değere sahip. Sık sık kızarmış patates yemek obeziteye ve kan şekerinizin yükselmesine neden olabilir.

Patates Cipsi: Özellikle çocuklar olmak üzere pek çok kişi atıştırmalık olarak patates cipsi yemeyi sever. Ancak patates cipsinin sağlığımızı olumsuz etkilediğini kimse düşünmez. Patates cipslerinde bol miktarda koruyucu, tuz ve kalori bulunurken besin değeri ise hiç yoktur.

Gazlı İçecekler: Şekersiz bile olsa gazlı içecekler oldukça sağlıksızdır. Diyet içeceklerde sıfır kalori vardır, ancak yapay tatlandırıcı kullanılıyor. Bu da normal şekerden daha zararlıdır. Sağlığınızı düşünüyorsanız çok fazla gazlı içecek tüketmeyin.

Beyaz Pirinç: Pilavlarınızda, dolmalarınızda her zaman kullandığınız beyaz pirincin bugüne kadar sağlıklı olduğunu düşünüyordunuz değil mi? Birçok insan beyaz pirincin işlenmiş gıda olduğunu bilmiyor. Pişirmesi kolay ve fiyatı da ucuz olduğu için akşam yemeklerinin neredeyse vazgeçilmezidir. Diğer işlenmiş gıdalar gibi beyaz pirinç de karın doyurmasına rağmen besleyici değeri fazla sayılmaz.

Tavuk Nugget: Oldukça lezzetli, ağız sulandıran tavuk butları sağlığınız için pek yararlı değildir. Tavuk eti yemek istiyorsanız ızgarada derisiz tavuk göğsü ya da tavuk şeritlerini tercih etmelisiniz. Çünkü hazır aldığınız bu tavuk butlarında yüksek oranda koruyucu, yağ, tuz bulunuyor.

İşlenmiş Et: işlenmiş ette bol miktarda koruyucu bulunur. İşlenmiş et yerine organik olanı tercih edin. Organik et daha pahalı olabilir, ancak ilerleyen yıllarda karşınıza çıkacak olan hastane faturaları çok daha yüksek olacaktır.

Şekerli Tahıllar: Ülkemizde de özellikle son yıllarda popülaritesi artan Kahvaltılarda yenilen tahıl gevreklerinin çoğunda fazladan şeker ile koruyucu bulunurken lif çok azdır. Yine de kahvaltılık gevrek almak istiyorsanız daha az şeker olanını ve içinde bol miktarda lif bulunanı tercih edin.

Harmanlanmış Kahve: Son dönemde popülerliği iyice artan kahve dükkanlarından aldığınız ve krema eklenmemiş harmanlanmış kahve yaklaşık olarak 300 kaloridir. Sağlıklı bir hayat sürmek istiyorsanız bu tür kahvelerden uzak durun. Bunların yerine siyah kahve çekirdeklerinden yapılan normal kahveyi tercih edin. Siyah kahvenin ise sadece 5 kalorisi var. Güne kahve ile başlamayı seviyorsanız bunları tercih edin.

Sosis: Hazırlaması ve pişirmesi en kolay olan gıdalardan biridir sosis. Ancak diğer işlenmiş gıdalar gibi yüksek oranda koruyucu maddeler, trans yağ ve tuz içerdiğinden sağlığınız için zararlıdır.

Margarin: Tereyağının alternatifi olan margarin mutfakların vazgeçilmezlerinden biridir. Ancak sağlığınız için margarinden uzak durmalısınız. Çünkü margarinin içinde bol miktarda trans yağ bulunur. Ayrıca uzun süre yoğun kullanımda ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.