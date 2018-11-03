Günlük ayak bakımı nasıl olmalıdır?

Ayaklarımızın da cildimiz gibi özel bakıma ihtiyacı vardır. Bu nedenle ayaklarımızı iyi tanımalıyız. Her nemlendirici ayağımıza uygun olmayabilir.
- Tercih ettiğimiz kremler ayaklar için özel olmalıdır.
- Ayak hijyenimiz için ayaklarımızı yıkamayı ihmal etmemeliyiz. Ve iyice kurutmalıyız. Saç kurutma makinaları yardımcımız olacaktır.
- Sentetik çoraplar yerine pamuklu çoraplar giymeliyiz. Tırnaklarımız ne çok kısa ne de çok uzun olmalıdır. Gün boyu ayakkabılarımıza hapsolan ayaklarımızı evde özgür bırakıp havalandırmalıyız.
- Günlük ayakkabı tercihlerimiz ayaklarımızın rahat hareket etmesini sağlamalıdır, yoksa nasır ve tırnak batmaları başımıza bela olabilir.
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