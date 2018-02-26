Günlerdir bekleyenler var: Kuyruk 22 kilometreye ulaştı!

Bulgaristan hükümeti tarafından geçtiğimiz günlerde Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda, görevli gümrük memurlarının ve polislerin bir kısmının görevden alınması ve yer değişikliği yapması nedeniyle Kapıkule’de 10 kilometre TIR kuyruğu oluştu.

Günlerdir bekleyenler var: Kuyruk 22 kilometreye ulaştı!

Avrupa'ya ihracat yükü götüren TIR'lar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu. İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine dünden bu yana sınır kapılarında kuyruklar oluşturdu.

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Günlerdir bekleyenler var: Kuyruk 22 kilometreye ulaştı!

TIR kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 22, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometreye ulaştı. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 880, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 400 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

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Günlerdir bekleyenler var: Kuyruk 22 kilometreye ulaştı!

TIR şoförü Ahmet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Almanya'ya ihracat yükü taşıdığını söyledi. Cuma akşamından bu yana sırada beklediğini anlatan Özkan, "İki gündür sıra bekliyorum sanırım üçüncü güne de sırada gireceğiz. Bulgaristan tarafı yavaş çalışıyor. Oradaki memurlar çalışmıyor. Bizim kapıda herhangi bir sıkıntı olmuyor, Bulgaristan'dan kaynaklanan bir sıkıntı bu. Bulgaristan içeriye alacak arabaları ki sıra ilerlemiş olacak. Kuyrukta tuvalet ve yemek sıkıntısı çekiyoruz. Yetkililerin bu soruna bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Günlerdir bekleyenler var: Kuyruk 22 kilometreye ulaştı!

TIR şoförü Ali Rıza Metin de özellikle son bir yıldır TIR kuyruklarında artış yaşandığını ifade etti. Dün sabah 10.00'da sıraya girdiğini belirten Metin, "Kuyrukta en büyük sorunumuz tuvalet ihtiyacı. Bizim istediğimiz tek şey kapıların ayrılması. Aynı Macar'daki gibi canlı hayvan, yanıcı yük gibi bölümlere ayrılarak işlem yapılmalı. Ayrılırsa kuyruklar azalır" dedi.

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