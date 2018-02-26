Günlerdir bekleyenler var: Kuyruk 22 kilometreye ulaştı!

TIR şoförü Ahmet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Almanya'ya ihracat yükü taşıdığını söyledi. Cuma akşamından bu yana sırada beklediğini anlatan Özkan, "İki gündür sıra bekliyorum sanırım üçüncü güne de sırada gireceğiz. Bulgaristan tarafı yavaş çalışıyor. Oradaki memurlar çalışmıyor. Bizim kapıda herhangi bir sıkıntı olmuyor, Bulgaristan'dan kaynaklanan bir sıkıntı bu. Bulgaristan içeriye alacak arabaları ki sıra ilerlemiş olacak. Kuyrukta tuvalet ve yemek sıkıntısı çekiyoruz. Yetkililerin bu soruna bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.