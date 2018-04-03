Günlerdir aranıyorlardı! 2 küçük kızı eve kapatıp 8 gün boyunca...

ÇORUM’da, bir haftadan beri kayıp olan Gülsen A. (15) ve Sultan Nur D. (15), bir gecekonduda bulundu. Kızların yanındaki, biri cinsel istismardan kaydı bulunan 2 erkek gözaltına alındı.

Günlerdir aranıyorlardı! 2 küçük kızı eve kapatıp 8 gün boyunca...

Çorum'da, bir hafta önce sabah saatlerinde evlerinden çıkan Sultan Nur D. ile arkadaşı Gülsen A., geri dönmedi. Aileler, tüm çabalara karşın kızlarına ulaşamayınca, polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube ekiplerinden oluşan özel ekip, Sultan Nur D. ve Gülsen A.'nın Gülabibey Mahallesi'nde bir evde kaldığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, Sultan Nur D. ve Gülsen A.'yı buldu. Kızlar ailelerine teslim edilirken, yanlarında bulunan Mesut K. (28) ve Orhan K. de (19) gözaltına alındı. Mesut K.’nin cinsel istismar suçundan kaydının bulunduğu belirtildi.

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Günlerdir aranıyorlardı! 2 küçük kızı eve kapatıp 8 gün boyunca...

Çorum’da 8 gün önce kaybolan 15 yaşındaki iki kız, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda zorla tutuldukları iddia edilen bir evde bulundu.

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Günlerdir aranıyorlardı! 2 küçük kızı eve kapatıp 8 gün boyunca...

8 gün önce sabah saatlerinde evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan S.D. (15) ile kız arkadaşı G.A’nın (15) bulunması için ailelerinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama çalışma başlatıldı.

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Günlerdir aranıyorlardı! 2 küçük kızı eve kapatıp 8 gün boyunca...

Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü polislerinden oluşturulan özel ekip, çocukların son görüldüğü yerlerdeki iş yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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