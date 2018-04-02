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Günlerdir aranıyordu cansız bedeni derede bulundu

Günlerdir aranıyordu cansız bedeni derede bulundu

Trabzon’un Maçka ilçesinde 12 gün önce polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın cansız bedeni kaza yerine yaklaşık 5 km mesafedeki Esiroğlu Arıtma Tesisi mevkiinde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 11:52 - Güncelleme: 02-04-2018 11:52

Trabzon’un Maçka ilçesindeki Çatak mevkiinde 12 gün önce görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı arama çalışmaları bugün sonuçlandı. AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 450 kişilik arama kurtarma ekibi, kazanın olduğu alandan sahile kadar olan 25 km’lik bir alanda havadan ve karadan çalışmalarına devam ederken, haber bugün saat 11.15 sıralarında geldi. Ayan'ın cansız bedeni kaza yerine yaklaşık 5 km mesafedeki Esiroğlu Arıtma Tesisleri mevkiinin hemen altında bulundu.22 Mart tarihinde saat 01.45 sıralarında meydana gelen olayda, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 3 polis memuru görevlerini ifa ederken, polis otosu kontrolden çıkması sonucu Çatak Köprüsü üzerinden dereye uçmuştu. Kazada Trabzon nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Yusuf Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtuldu. Polis memuru Mehmet Ayan ise derede kayboldu.

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