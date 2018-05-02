Günlerce konuşulmuştu! Ceren Hindistan geri adım attı

Bildiğiniz üzere oyuncu Ceren Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızı Arya'nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Hastalığı tespit eden hastane, hemen kemoterapiye başlanması gerektiğini belirtmiş ancak Hindistan ise çocuğu için tedaviyi reddetmişti. Hastane bunun üzerine Ceren Hindistan'ı mahkemeye vermişti. Tüm bu gelişmeler neticesinde Ceren Hindistan geri adım attı, kızının yarım kalan tedavi ve kemoterapi için başka bir hastaneye başvurdu.