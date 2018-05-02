Günlerce konuşulmuştu! Ceren Hindistan geri adım attı

Bildiğiniz üzere oyuncu Ceren Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızı Arya'nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Hastalığı tespit eden hastane, hemen kemoterapiye başlanması gerektiğini belirtmiş ancak Hindistan ise çocuğu için tedaviyi reddetmişti. Hastane bunun üzerine Ceren Hindistan'ı mahkemeye vermişti. Tüm bu gelişmeler neticesinde Ceren Hindistan geri adım attı, kızının yarım kalan tedavi ve kemoterapi için başka bir hastaneye başvurdu.
Bunun üzerine hastane Ceren Hinsitan'a dava açmıştı. Hastanenin ardından, Son 4 aydır çocuğuyla görüşmediğini iddia eden eski eş Ümit Aslan da Ceren Hindistan'a velayet davası açtı. Günaydın'dan Okan Filizçay'In haberine göre, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ceren Hindistan, kemoterapi tedavisini reddettiği için pişman oldu. Ceren Hindistan, kızının tedavisi için başka bir hastaneye başvurdu.
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