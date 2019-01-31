Günler süren yağmur can aldı 12 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan’ın resmi ajansı SPA’da yer alan habere göre, pazar gününden bu yana devam eden şiddetli yağış dolayısıyla ülkenin farklı bölgelerinde sel felaketi meydana geldi. Suudi Arabistan'ın Medine-i Münevvere kentinde şiddetli yağış sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınları nedeniyle caddeler sular altında kaldı. Sel suları altında kalan caddelerde çok sayıda aracın sürüklendiği gözlendi. Kentte birçok bölgede hasar meydana gelirken, selden Mescid-i Nebevi ve Cennetül Baki Mezarlığı'nın da etkilendiği öğrenildi.
Meteoroloji ve Suudi Arabistan Çevre Koruma Genel Başkanlığı, daha önce Medine'de şiddetli rüzgar ve yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşı zorunlu olmadıkça halka dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Öte yandan, el-Riyad gazetesinde yer alan habere göre ölenler arasında Sudanlı bir kişinin olduğu, selde boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Suudi Arabistan sivil savunma yetkilileri, vatandaşlara fırtına, ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
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