Güngören'de trafik tartışması kanlı bitti

İstanbul Güngören Çinçin Deresi Caddesi'nde Veysel Yıldız isimli vatandaş, trafikte yol verme nedeniyle başka bir sürücü ile tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında iki araç, birbiri ile hafif şekilde çarpıştı. Bunun üzerine sinirlenen saldırgan, Veysel Yıldız'ın aracının önünü kesti. Araçtan inen saldırgan, Yıldız'ın içerisinde bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı.