Güngören'de trafik tartışması kanlı bitti

İstanbul Güngören Çinçin Deresi Caddesi'nde Veysel Yıldız isimli vatandaş, trafikte yol verme nedeniyle başka bir sürücü ile tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında iki araç, birbiri ile hafif şekilde çarpıştı. Bunun üzerine sinirlenen saldırgan, Veysel Yıldız'ın aracının önünü kesti. Araçtan inen saldırgan, Yıldız'ın içerisinde bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı.
Olayda araç içerisinde bulunan bir kadın hayatını kaybederken, sürücü Veysel Yıldız ise hastaneye kaldırıldı. Saldırgan aracını olay yerinin yakınında terk ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek inceleme başlattı. İşte olay yerinden kareler...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER