Güneydoğu'nun Bodrum'u ziyaretçi akınına uğruyor!

Güneydoğu'nun Bodrum'u olarak anılan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan Halfeti, günde 10 binden fazla turisti ağırlıyor.

Güneydoğu'nun Bodrum'u ziyaretçi akınına uğruyor!

Hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaştığı Şanlıurfa'da yerli ve yabancı turistler Halfeti ilçesine akın etmeye başladı. 'Güneydoğu'nun Bodrum'u olarak anılan "Sakin şehir" Halfeti'ye gezmeye gelen ziyaretçiler, özellikle bir bölümü sular altında kalan ilçeyi tekne turuyla geziyor. Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan Halfeti, günde 10 binden fazla turisti ağırlıyor.

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Güneydoğu'nun Bodrum'u ziyaretçi akınına uğruyor!

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013'te 'Sakin şehir' ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin saklı cenneti olarak anılıyor. Tekne turlarıyla büyük bölümü sular altında kalan ilçeyi gezen turistler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi de görme fırsatı buluyor.

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Güneydoğu'nun Bodrum'u ziyaretçi akınına uğruyor!

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındaki Halfeti'de yoğun çalışmalar yaptıklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Halfeti'de son 30 yılda yapılan yerel yatırımlara eşdeğer bir yatırım sadece son 3 yılda yapılmıştır" dedi.

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Güneydoğu'nun Bodrum'u ziyaretçi akınına uğruyor!

Tarihi ve doğası ile Güneydoğunun incisi olan Halfeti’yi şehir turizmi ile birleştirmeyi hedeflediklerini belirten Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa’ya gelen misafirlerin muhakkak suretle saklı cennet Halfeti’den güzel ayrılması için ilçemizde turizme yönelik çalışmalar yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz.

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