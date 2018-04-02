Güney Kore Pop grubu söyledi Lider Kim dinledi

Kuzey Koreliler, Güney Kore'nin sınırdaki hoparlörlerle dinlettiği K-Pop'u 2005'ten bu yana ilk kez kendi topraklarında dinledi.

Güney Kore Pop grubu söyledi Lider Kim dinledi

Kuzey Koreliler, Güney Kore'nin sınırdaki hoparlörlerle dinlettiği K-Pop'u 2005'ten bu yana ilk kez kendi topraklarında dinledi. Güney Koreli sanatçıların sahneye çıktığı organizasyona lider Kim de katıldı. Gözlerin Red Velvet ve Seohyun'da olduğu etkinlik, ABD ve Güney Kore ile iki tarihi zirveden kısa süre önce düzenlenmesi açısından da önemli. Genelde 'nükleer deneme' ve 'yaptırım' konulu haberlerde adının geçmesine alışık olunan Kuzey Kore, bu 'döngüyü' kırmak için Güney Kore'nin ev sahipliğindeki PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nda atmaya başladığı adımlarını sanat dünyasında devam ettiriyor.

17
Güney Kore Pop grubu söyledi Lider Kim dinledi

9-25 Şubat'taki Oyunlar'da Kuzey Koreli sporcuların yanı sıra lider Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'u da ağırlayan Güney Kore, iade-i ziyaret düzenliyor. Aralarında 11 şarkıcı, dansçı ve tekvando performansı sergileyecek kişilerden oluşan ve dün Kuzey Kore'ye giden kalabalık bir grup bugün sahneye çıktı.

27
Güney Kore Pop grubu söyledi Lider Kim dinledi

Başkent Pyongyang'da 1500 kişilik East Pyongyang Grand Theater'de düzenlenen 'Bahar Geliyor' adlı etkinlik 2 saat sürdü. Grubun en çok konuşulan isimleri olan Red Velvet grubu ve Seohyun'un (Girls' Generation- SNSD grubundan) yanı sıra Cho Yong-pil ve Lee Sun-hee'nin verdiği konser, 2005'ten bu yana bir ilk özelliği taşıyor. Bununla birlikte Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, Kim ve eşi Ri Sol-ju'nun da konser salonunda yerini aldığını duyurdu.

37
Güney Kore Pop grubu söyledi Lider Kim dinledi

Böylece Kim, ilk kez Güney Koreli sanatçıların yer aldığı kültürel bir etkinliğe katılmış oldu. Güney Kore Kültür Bakanı Do Jong-whan'ın aktardığına göre Kim şova büyük ilgi gösterdi ve şarkılarla sözleri hakkında sorular sordu. Konserin saatinin neden ertelendiği de belli oldu. Yine Yonhap'ın aktardığına göre Kim "Red Velvet'i izlemeye gidip gitmeyeceğimi merakla bekliyorlardı. Aslında salı günkü performanslarını izlemeyi planlıyordum ama bugünkü programımı bu organizasyona göre yeniden ayarladım" dedi. Bu gibi organizasyonların daha sık yapılmasını isteyen Kim, sonbaharda da Güney Kore'nin başkenti Seul'de bu kez 'Sonbahar Geliyor' adlı bir etkinlik düzenlenmesini önerdi.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro