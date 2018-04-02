Güney Kore Pop grubu söyledi Lider Kim dinledi

Kuzey Koreliler, Güney Kore'nin sınırdaki hoparlörlerle dinlettiği K-Pop'u 2005'ten bu yana ilk kez kendi topraklarında dinledi. Güney Koreli sanatçıların sahneye çıktığı organizasyona lider Kim de katıldı. Gözlerin Red Velvet ve Seohyun'da olduğu etkinlik, ABD ve Güney Kore ile iki tarihi zirveden kısa süre önce düzenlenmesi açısından da önemli. Genelde 'nükleer deneme' ve 'yaptırım' konulu haberlerde adının geçmesine alışık olunan Kuzey Kore, bu 'döngüyü' kırmak için Güney Kore'nin ev sahipliğindeki PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nda atmaya başladığı adımlarını sanat dünyasında devam ettiriyor.

Başkent Pyongyang'da 1500 kişilik East Pyongyang Grand Theater'de düzenlenen 'Bahar Geliyor' adlı etkinlik 2 saat sürdü. Grubun en çok konuşulan isimleri olan Red Velvet grubu ve Seohyun'un (Girls' Generation- SNSD grubundan) yanı sıra Cho Yong-pil ve Lee Sun-hee'nin verdiği konser, 2005'ten bu yana bir ilk özelliği taşıyor. Bununla birlikte Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, Kim ve eşi Ri Sol-ju'nun da konser salonunda yerini aldığını duyurdu.

Böylece Kim, ilk kez Güney Koreli sanatçıların yer aldığı kültürel bir etkinliğe katılmış oldu. Güney Kore Kültür Bakanı Do Jong-whan'ın aktardığına göre Kim şova büyük ilgi gösterdi ve şarkılarla sözleri hakkında sorular sordu. Konserin saatinin neden ertelendiği de belli oldu. Yine Yonhap'ın aktardığına göre Kim "Red Velvet'i izlemeye gidip gitmeyeceğimi merakla bekliyorlardı. Aslında salı günkü performanslarını izlemeyi planlıyordum ama bugünkü programımı bu organizasyona göre yeniden ayarladım" dedi. Bu gibi organizasyonların daha sık yapılmasını isteyen Kim, sonbaharda da Güney Kore'nin başkenti Seul'de bu kez 'Sonbahar Geliyor' adlı bir etkinlik düzenlenmesini önerdi.



