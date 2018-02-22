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Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye müzakere teklifi

Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye müzakere teklifi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin ada açıklarındaki doğalgaz arama faaliyetlerinin Türkiye tarafından engellendiğini ileri sürdü. Rum lider Nikos Anastasiadis, bu sorunun aşılması halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 21-02-2018 22:46 - Güncelleme: 22-02-2018 00:09

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Ada açıklarında doğalgaz arama faaliyetlerinin Türkiye tarafından engellendiğini savunarak, bunun durdurulması halinde Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlamak istediğini ileri sürdü.

Anastasiadis, Rum kesimince tek taraflı ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içerisinde hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ada etrafındaki doğal kaynaklardan elde edilecek gelirlerin tüm Kıbrıslılara ait olduğunu iddia eden Anastasiadis, elde edilmesi planlanan gelirin bir devlet fonunda toplanması ve Ada'nın birleşmesi halinde paylaşılması amacıyla hükümetin meclise yasa teklifi sunduğunu belirtti.

"NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDECEK"

Anastasiadis, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yetkililerinin Rum tarafının tek taraflı adımlarına yönelik açıklamalarına ilişkin ise "Kıbrıs'ın enerji planları normal seyrinde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türk tarafının, Rum kesiminin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunan Anastasiadis, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin MEB'deki egemenlik haklarının ihlalinin sonlandırılması halinde, Türkiye ve Kıbrıs Türk topluluğunu tekrar müzakere masasına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 22 Şubat 2018 00:20 Avrupa Birliği’nin 23 Şubat’ta yapılacak zirvesinde Türkiye’nin "Kıbrıs karasularındaki eylemlerinin" ele alınacağı açıklandı...."Türkiye'yi bir kez daha, AB'ye zarar veren eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" denmişti.

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