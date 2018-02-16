  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Güney Afrika'da kuraklık nedeniyle ulusal felaket ilan edildi

Güney Afrika'da kuraklık nedeniyle ulusal felaket ilan edildi

GÜNEY AFRİKA Devlet Bakanı Des van Rooyen, yaptığı açıklamda, bazı eyaletlerindeki yaşanan kuraklığın ulusal felaket kategorisinde değerlendirilmesinde karar verildiğini açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-02-2018 03:10 - Güncelleme: 16-02-2018 03:10

GÜNEY AFRİKA Devlet Bakanı Des van Rooyen, yaptığı açıklamda, bazı eyaletlerindeki yaşanan kuraklığın ulusal felaket kategorisinde değerlendirilmesinde karar verildiğini açıkladı.

Güney Afrika Devlet Bakanı Des van Rooyen, yaptığı açıklamda, 3 yılı aşkın süredir olağanüstü kuraklıkla mücadele eden Western Cape eyaletinin barajlarındaki suyun tükenme noktasına geldiğini, bazı eyaletlerde de su sıkıntısının baş gösterdiğini belirtti. 

Rooyen, hükümetin kuraklıktan kurtulmak için 70 milyon rand (22 milyon lira) bütçe ayırdığını kaydetti.

ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILACAK; Rooyen, "Hükümetimiz kuraklığı ulusal felaket ilan ederek, kuraklıktan ülke çapında kurtulmak üzere bütün imkanları seferber etmiştir. Su tasarrufu için alınan önlemler daha da sıkılaştırılarak olası felaketlerin önüne geçilmeye çalışılacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kuraklığın en şiddetli hissedildiği yer olan Western Cape eyaletinin barajlarındaki doluluk oranının yüzde 24 düzeyinde olduğu, su oranı yüzde 13'e gerilediğinde vanalarının kapatılacağı duyuruldu.

Tarım arazilerine verilen suyun büyük ölçüde azaltıldığı eyalette, günlük 50 litreden fazla su kullanan hanelere ağır cezalar kesiliyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Güney Afrika'da kuraklık nedeniyle ulusal felaket ilan edildi haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat