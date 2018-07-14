Güney Afrika galaksi araştırmaları için yeni teleskop piyasaya sürdü

GÜNEY AFRİKA, bilim insanlarının Samanyolu ve diğer galaksiler hakkında yeni bilgiler sunacağını söylediği ve uluslararası bir projenin parçası olan güçlü bir radyo teleskopunu piyasaya sürdü.

Tasarımı ve inşası on yıl süren 64 antenli MeerKAT isimli teleskopun açılışı için yetkililer bir araya geldi. Bilim insanlarının ayrıca galaksinin merkezinin 'en net görüntüsü' olarak tanımlanan bir görüntüyü de yayınlayacakları öğrenildi.

GELİŞMELERE YOL AÇACAK; ​Kanada, Çin, Hindistan, İtalya, İngiltere, İspanya, İsveç, Hollanda ve Yeni Zelanda gibi ülkelerden destek alan projenin, Güney Afrika'da olduğu gibi Avustralya'da da bir site alanı bulunuyor.

​Güney Afrika Başkan Yardımcısı David Mabuza, Square Kilometre Array (SKA) projesinin evreni anlama konusunda yeni gelişmelere yol açacağını bildirdi.