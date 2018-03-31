Güneşli havaya aldanmayın! İstanbul için kritik uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Pazar günü için İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Pazar günü 20 derece olan sıcaklık pazartesi günü 15 dereceye düşüyor.

Güneşli havaya aldanmayın! İstanbul için kritik uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesinin güneyi ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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Güneşli havaya aldanmayın! İstanbul için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zamanla güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Güneşli havaya aldanmayın! İstanbul için kritik uyarı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada bugün ve yarın öğle saatlerine kadar yurtta yağış beklenmediği belirtildi. Ancak yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı kaydedildi. Açıklamada, "Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Trakya Kesimi, Çanakkale, İstanbul’un Avrupa yakası ile Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yarın rüzgarın şiddetini artırarak Marmara’nın doğusu ve İç Ege’de kuvvetli (40-70 km/sa), Trakya Kesimi ve Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

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Güneşli havaya aldanmayın! İstanbul için kritik uyarı

Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde bugün ve yarın artmaya devam edeceği, pazartesi günü yağışlı sistemle birlikte iç ve batı bölgelerde, salı günü ise kuzeydoğu kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Ancak Çarşamba günü batı bölgelerden başlayarak haftanın ikinci yarısında yurt genelinde artarak tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

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