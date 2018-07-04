Güneşlenen kadın ikna olamayınca düğünleri burunlarından geldi

İngiltere'de yeni evli bir çiftin düğün fotoğraflarında yerde uzanıp güneşlenen bir kadının olması herkesin tuhafına gitti. Olayın sırrı ise çok geçmeden aydınlandı. Genç kadın tüm ricalara rağmen güneşlendiği yerden kalkmayınca, taze çift çareyi onunla beraber fotoğraf çektirmekte buldu.

SÖZ VERDİ AMA KALKMADI Devon şehrinde evlenen Mark ve Mandy Ling'in romantik düğün çekimleri güneşlenen kadının inadı yüzünden rezil oldu. Kadından yerinden kalkması için bir kaç defa söz alan çift, uzun süre geçmesine rağmen kadının yerinden kalkmaması üzerine fotoğraf çekimine geçmek zorunda kaldı.

POPÜLER BİR MEKAN Genç kadının bir süre sonra uyuyormuş numarası yapmaya başladığını söyleyen davetliler, şehirdeki düğünlerin yarısının fotoğraflarının o bahçede çekildiğini ve anlayış görmek istedikleri halde böyle bir inat ile karşılaştıkları için hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

  • Güncel 04 Temmuz 2018 11:40
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • xtr 04 Temmuz 2018 12:01 Burda olsa, saçından tuttukları gibi sürükleye sürükleye kenara çekerlerdi. Kız ve erkek tarafı... Medeniyet işte.

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  • Misafir 04 Temmuz 2018 12:45 öyle medeniyet bizden uzak olsun

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