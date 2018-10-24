Güneşe aldanmayın ilk kar kapıya dayandı! Günü de belli saati de

TÜRKİYE'nin kapısını kara kış çalmaya hazırlanıyor. Perşembe günü hava sıcaklığı bir anda 12 derece birden düşecek. Meteorolojiden arka arkaya uyarılar gelirken uzmanlar da yılın ilk karını haber verdiler. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın tüm yurtta etkili olacağı duyuruldu.

Meteoroloji açıklamasında 'Ülkemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede 6-12 azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor' denildi.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR VAR : Meteorolojinin yayınladığı haritalı hava durumuna göre perşembe günü bazı yerlerin yüksek kesimlerinde kar görülecek. Meteoroloji müdürlüğü "Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte yağmur şeklinde başlayacak yağışın zamanla Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor" uyarısında bulundu.

