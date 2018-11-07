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Güneş enerjisi 18 yıla kadar depolanabilecek

Güneş enerjisi 18 yıla kadar depolanabilecek

Güneş ışığı endüstrisi, uzun süredir çalıştığı güneş enerjisinin depolanabilmesi üzerine çözümü buldu. İsveç’teki bilim insanları, ısıl güneş ışığı yakıtı adı verilen ve güneşten gelen enerjiyi on yıldan fazla süre depolayabilen, özelleştirilmiş bir sıvı geliştirdiler.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 15:09 - Güncelleme: 07-11-2018 15:09

MIT’de yürütülen çalışmanın araştırmacısı Jeffrey Grossman, NBC News TV kanalına yaptığı açıklamada “Isıl güneş ışığı yakıtı, şarjlı bir pile benziyor fakat elektrik yerine, istediğiniz zaman güneş ışığı koyuyor ve ısı alıyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Aslında bu sıvı, İsveç’teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nde çalışan bilim insanlarının geliştirmek üzere bir yıldan fazla süredir üzerinde çalıştığı, sıvı haldeki bir molekülden meydana geliyor.

Bu molekül karbon, hidrojen ve nitrojenden oluşuyor ve üzerine güneş ışığı geldiği zaman, olağandışı bir şey gerçekleştiriyor: Molekülün atomları arasındaki bağlar yeniden sıralanıyor ve kendisinin izomer adı verilen, yeni ve enerji dolu bir haline dönüşüyor.

Güneşten gelen enerji, bu sayede izomerin güçlü haldeki kimyasal bağları arasında esir alınıyor ve molekül oda sıcaklığına kadar soğuduğu zaman bile orada kalıyor. Bu sıvı, enerjiye ihtiyaç duyulduğu zaman (diyelim ki gece vakti veya kış mevsiminde) bir katalizörün içinden geçiriliyor ve katalizör, molekülü esas haline döndürerek, enerjiyi ısı halinde dışarı çıkarıyor.

18 yıla kadar depolanabilme
Chalmers Üniversitesi’nde nanomalzeme bilimcisi olan takım üyesi Kasper Moth-Poulsen şöyle söylüyor : “Bu izomerdeki enerji artık 18 yıla kadar depolanabiliyor.”

“Ayrıca enerjiyi çıkarıp kullanmaya geldiğimiz zaman, ummaya cüret ettiğimizden daha büyük bir sıcaklık artışı elde ediyoruz.”

Enerji sisteminin bir prototipi, bir üniversite binasının çatısına yerleştirilmiş ve yeni sıvı teste sokulmuş. Araştırmacılara göre testin sonuçları, çok sayıda yatırımcının dikkatini çekmiş.

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