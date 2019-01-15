Gündüz vakti sokakta ortasında tuvalet ihtiyacını giderdi

Olay, saat 16.30 sıralarında Tepe Mahallesi 31 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına takılan olay 'pes' dedirtti. Sokakta motosikletiyle giden bir kişi, aniden yol ortasında durarak motosikletinden indi. Park halindeki bir aracın arkasına geçen kişi, tuvalet ihtiyacını gidermeye başladı.

ESNAF SOPA İLE OMZUNA VURDU Bu sırada tuvaletini yapan kişiyi gören çevredeki esnaflar ellerinde demir borularla dışarı çıkarak tartışmaya başladı. Güvenlik kameraların kaydettiği anlarda esnaflar kimliği belirsiz kişiyi uyararak gitmesini istedi.

ALKOLLÜ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR Fakat görüntülerdeki kişi esnafların uyarısına tepki gösterince, sinirlenen bir esnaf sopa ile omzuna vurdu. Bunun üzerine, alkollü olabileceği düşünülen kimliği belirsiz kişi motosikletine binerek sokaktan uzaklaştı.