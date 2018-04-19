Gündüz gözüyle sokak ortasında ilişkiye girdiler çevredekiler alkışladı rezalet

Rezaletin bu kadarı! İspanya'nın Ibiza Adası'nda skandal bir olay yaşandı. Adları açıklanmayan bir çift sokak ortasında, balıkçı ağlarının üzerinde ilişkiye girdi. Çevredekiler skandalı oturup izledi.

Rezaletin bu kadarı! İspanya'nın Ibiza Adası'nda skandal bir olay yaşandı. Adları açıklanmayan bir çift sokak ortasında, balıkçı ağlarının üzerinde ilişkiye girdi. Çevredekiler skandalı oturup izledi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 4

İspanya'ya bağlı Ibiza Adası'nda cesur bir çift gün ortasında sahilde bulunan balıkçı ağlarının üzerinde cinsel ilişkiye girdi. Yerel bir balık pazarında gerçekleşen olay, orada bulunan vatandaşlardan biri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 4

UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR; Yerel gazete Periodico de Ibiza'da yayınlanan görüntüler büyük ilgi uyandırdı. Olayın hangi gün olduğu açıklanmazken öğlen saatlerinde yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Çiftin bir gece kulübünde içki ve uyuşturucu alarak sabahlamış olduklarının tahmin edildiği açıklandı.







Twitter

Facebook

Google Plus

3 4