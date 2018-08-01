Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası! Hedefindeki isim kim?

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, İYİ Parti'de yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Yılmaz, Meral Akşener'in Koray Aydın tarafından ortaya konulan teşkilat başarısını kabullenemediğini söyleyerek, "Akşener'in hedefindeki isim Koray Aydın'dır. Kendisi ve yakın çevresi Kocaeli ile İzmir ekibi alınacak parti yardımı başta olmak üzere parti de kontrolü elde tutmak için Koray Aydın’ı saf dışı etmek istiyorlar. Akşener halkta karşılığı olan biri değil. Sözde kendisine ilgi varmış gibi senaryo ile evine insan toplatmıştır. Bu eski Doğru Yol geleceğidir. Amaç geri gelerek partiye dizayn vermektir" dedi.

TEK HEDEF AÇIK VE NET KORAY AYDIN'DIR: Akşener'in ilk önce geri dönmeyeceğini belirten MYP Lideri Yılmaz; "Akşener, güya dönmem ayrıldım mesajları ile kendisine bir ilgi var görüntüsü sağlayarak amacı olan ekibi ile parti egemenliğini sağlamak istemiştir. Burada tek hedef ise açık ve net Koray Aydın’dır. Koray Aydın oradan ayrıldığı an ortada bir parti kalmayacak ve Akşener ile ekibi alınacak yardım üzerine oturacaktır. Buradan Türk milletine hayrı olacak bir iş çıkmaz" dedi.

AYDIN BAHÇELİ'Yİ YUHALATMAZ: Koray Aydın'ın ülkücü olduğunu söyleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Bahçeli için Koray Aydın tarafından yuhalatmaya yönelik bir kelime çıkmaz. Koray Aydın bütün ömrünü MHP içinde geçirmiş bir kurucu kişilik ve aktör olarak yılların geleneğinden kalma bir alışkanlığı refleks olarak kullanmıştır" dedi.

AKŞENER KONUSUNDA UYARDIM: Akşener'e sert eleştirilerde bulunan MYP Lideri Yılmaz; "Akşener mevcut oluşumda lider filan değildir. Orada teşkilat hareketinin lideri tüm Türkiye görmüştür ki Koray Aydın’dır. Koray Aydın katılmadan önce 30 kişi bir araya gelip partileşmeyi beceremeyenler şimdi İP hareketinde doğal liderlik sergileyen Koray Aydın’ı utanmadan ahlak dışı bir şekilde hedefe koymuşturlar. Bunların halkın karşısında yüzde bir bile kıymeti itibarı olmadıkları Koray Aydın’ın MHP çatısına yeniden dönmesiyle görüleceğinden de şüphem yoktur.

KORAY AYDIN'I UYARDIM: Akşener ve ekibi konusunda Koray Aydın’ı uyardım. Akşener’in grupçu olduğunu Koray Aydın’ın en başından kendisinin de güçlü bir ekibi olması gerektiğini kendisine hep söyledim. Ben 2009 yılında MHP çatısı altında Genel Başkanlığa Adaylık süreci yaşarken değişim hareketini isteyen ilk isimdim. O zaman bugünkü Akşener ve ekibi Bahçeli için elbise yırtıyor benim MHP çatısından ihracım için borazancılık yapıyorlardı. Şimdi aynı isimlerin Koray Aydın’ı laf arasında söylediği sözle alakalı yaygara kopartmaları tam bir komedya " dedi.

İYİ Parti'den Akşener açıklaması! Kimse beklemesin!

Koray Aydın'dan, Meral Akşener paylaşımı