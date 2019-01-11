Gündemi sarsacak iddia İstanbul seçimleri iptal edilebilir

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, istifa tartışmasıyla ilgili ''Anayasa'nın 94.maddesi yasamayla ilgili mahalli idareler seçim kanunu, meclis başkanını dolaylı olarak istifa etmeyecekler arasında sayıyor.'' dedi.

Çözüm yerinin YSK olduğunu söyleyen Yıldırım hukuki açıdan sorun olmadığı görüşünde. Ancak muhalefet cephesi Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiği konusunda ısrarcı. Tartışmalara katılan Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan'ın açıklamaları gündemi hareketlendirecek gibi görünüyor.

AKTAN'IN İDDİASI

Cumhuryet'in haberine göre, Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, “Olay etik boyutun ötesindedir. Belediye başkan adaylığı tamamen siyasi bir faaliyettir, burada hiçbir tereddüt yoktur, ‘siyasi faaliyet değildir’ demek mümkün değil” dedi.

Aktan, anayasanın 94. maddesine göre Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmesi gerektiğini belirterek “Meclis Başkanlığı’ndan kesinlikle çekilmesi gerekiyor. Belediye başkan adaylığının siyasi faaliyet olmadığını söylemek olanaksızdır. İç hukuk da evrensel hukuk da bunu siyasi faaliyet olarak görür” diye konuştu.

'SEÇİMLERİN İPTALİNE YOL AÇABİLİR'

Aktan, Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmemesi durumunda ‘tam kanunsuzluk’ halinin oluşacağını ve bunun, İstanbul’daki belediye seçimlerinin iptaline yol açabileceğini belirtti.