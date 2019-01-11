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Gündemi sarsacak iddia İstanbul seçimleri iptal edilebilir

Gündemi sarsacak iddia İstanbul seçimleri iptal edilebilir

TBMM Başkaı ve AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın istifa etmemesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Yıldırım hukuki olarak sorun yok dedi ama Yargıtay Onursal Daire Başkanı Aktan'ın açıklamaları yeni bir polemiğin fitilini ateşleyecek.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 08:47 - Güncelleme: 11-01-2019 08:47

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, istifa tartışmasıyla ilgili ''Anayasa'nın 94.maddesi yasamayla ilgili mahalli idareler seçim kanunu, meclis başkanını dolaylı olarak istifa etmeyecekler arasında sayıyor.'' dedi.

Çözüm yerinin YSK olduğunu söyleyen Yıldırım hukuki açıdan sorun olmadığı görüşünde. Ancak muhalefet cephesi Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiği konusunda ısrarcı. Tartışmalara katılan Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan'ın açıklamaları gündemi hareketlendirecek gibi görünüyor.

AKTAN'IN İDDİASI
Cumhuryet'in haberine göre, Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, “Olay etik boyutun ötesindedir. Belediye başkan adaylığı tamamen siyasi bir faaliyettir, burada hiçbir tereddüt yoktur, ‘siyasi faaliyet değildir’ demek mümkün değil” dedi.

Aktan, anayasanın 94. maddesine göre Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmesi gerektiğini belirterek “Meclis Başkanlığı’ndan kesinlikle çekilmesi gerekiyor. Belediye başkan adaylığının siyasi faaliyet olmadığını söylemek olanaksızdır. İç hukuk da evrensel hukuk da bunu siyasi faaliyet olarak görür” diye konuştu.

'SEÇİMLERİN İPTALİNE YOL AÇABİLİR'
Aktan, Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmemesi durumunda ‘tam kanunsuzluk’ halinin oluşacağını ve bunun, İstanbul’daki belediye seçimlerinin iptaline yol açabileceğini belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Hırsızlara oy yok 11 Ocak 2019 09:56 Anayasanın 94.maddesinin son fıkrasında Türkçe olarak açıkça ve net bir şekilde şöyle denilmiştir: "TBMM Başkanı, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamazlar". Bundan sonra "Meclis başkanlığı siyasi bir işmiş de belediye başkanlığı da siyasi bir iş olduğuna göre ..." laflarını bırakalım.

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