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Gündemi sarsacak bomba iddia! FETÖ darbe yaptırabilir

Gündemi sarsacak bomba iddia! FETÖ darbe yaptırabilir

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi üyesi Mücteba Kılıç, Twitter hesabından çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Kılıç ''Fethullah Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 15:48 - Güncelleme: 17-01-2019 15:48

Fethullah Gülen'in önünde ağlayarak şiir okurken kaydedilen görüntüleri ortaya çıkan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alınarak daha sonra tahliye edilen Kılıç, 'Fethullah Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir. Zira has FETÖ'cü olup darbeden alınanlara örgüt çözülmesin diye sürekli yeni darbe tarihi geliyordu' dedi.

Fethullah Gülen'in önünde ağlayarak şiir okuduğu görüntüler ortaya çıkan ve kamuoyunda 'kumpas davaları' olarak bilinen yargılamalara verdiği destekle tanınan Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi avukat Mücteba Kılıç, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

'Yeniden darbe yapılabileceğini' iddia eden Kılıç, paylaşımında "Fetullah Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir. Zira has Fetöcü olup darbeden alınanlara örgüt çözülmesin diye sürekli yeni darbe tarihi geliyordu. Birçok asker ‘komutanım görevde, ben neden tutuklandım' şaşkınlığı içindeydi" ifadelerini kullandı.

FETÖ DEVLET KURUMLARINDA HALA VARLIK GÖSTERİYOR: 'FETÖ'nin devletin kurumlarında hala varlık gösterdiğini' de iddia eden Kılıç ayrıca "Devletin birçok kurumunda hala var olduklarını biliyoruz. 26 ay suçsuz yere tutuklu kaldığımı görüyorsunuz. Vicdanınız varsa gidin devlete bildiklerinizi anlatın. Yalancı ve kaçakların, iki yüzlülerin peşinden gitmeyin. Dedelerimize olan vatan borcunuzu ifa edin" dedi.

İTİRAÇI OLMUŞTU: 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından gözaltına alınan ve FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu. Mahkemeye 100'den fazla örgüt mensubunun ismini yazılı olarak veren Kılıç ve beraberindeki 12 sanığın ise tahliyesine karar verilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 17 Ocak 2019 16:35 Eceline susamışsa darbeye girişebilir. Artık Bu ülkede darbe yapmak sadece teşebbüsten ibaret, ölümü yaklaşanlar yapar. Çünkü hiçbir zaman 20 30 yıl öncesi gibi başarıya ulaşamaz.

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