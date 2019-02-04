  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Şenol Güneş istifa edecekti

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Şenol Güneş istifa edecekti

Milliyet gazetesi spor müdürü Tayfun Bayındır, ''Şenol Güneş'in bu maçtan sonra istifa edeceği yönündeydi. Gerekçesini tam bilmiyorum. Beşiktaş muhabirleri dünden beri bu konudan haberdardı. Ama 6-2'lik skor ve performans belki bu istifayı ötelemiştir.'' dedi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 04-02-2019 10:33 - Güncelleme: 04-02-2019 11:23

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 yendi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Kagawa (2), Ljajic (penaltı), Dorukhan, Hutchinson ve Salih Dursun (kk) attı. Antalyaspor'un sayılarını Doukara ve Chico kaydetti.

Tayfun Bayındır, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 yendiği maçın ardından CNN TÜRK'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

'BU MAÇTAN SONRA İSTİFA EDECEKTİ'
Bayındır, "Bugünün, bu sabahın dedikodusu. Şenol Güneş'in bu maçtan sonra istifa edeceği yönündeydi. Gerekçesini tam bilmiyorum. Beşiktaş muhabirleri dünden beri bu konudan haberdardı. Bu dedikodu doğru mudur bilmiyorum. Ama 6-2'lik skor ve performans belki bu istifayı ötelemiştir. Şenol Güneş'le ilgili bu tür değerlendirmenin çıkıyor olması bile önemli bir konu." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY ŞENER İÇİN DEVREYE GİRMİŞ
Şener Özbayraklı'nın menajeriyle uçakta karşılaştığını belirten Bayındır, "Ankara'dan ayın 30'unda gelirken yanıma akşam bir bey oturdu. Şener'in menajeriymiş. Konuşmasından Tolgay Şener takası sırasında Galatasaray'ın da daha önce devreye girdiğini çıkardım." diye konuştu.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Gündeme bomba gibi düşen iddia: Şenol Güneş istifa edecekti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro