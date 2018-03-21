Günde ne kadar tuz tüketmeliyiz? Dünya Sağlık örgütü verisi

Aşırı tuz tüketimi, yüksek tansiyon başta olmak üzere kalp ve böbrek ve şeker hastalığına yolaçıyor. Peki günde ne kadar tuz tüketmeliyiz? Dünya Sağlık örgütü günlüt tuz tüketimi için 5 gram diyor. Türkiye'de ise tüketim 15 gram civarında.

Aşırı tuz tüketimi, yüksek tansiyon başta olmak üzere kalp ve böbrek ve şeker hastalığı gibi ciddi rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Diyetisyen Sibel Mumcu: “Sağlıklı bir yaşamın yolu daha az tuz tüketiminden geçiyor. Beslenmede taze sebze ve meyveye ağırlık vererek, paketli ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak ve tuzlukları sofralardan kaldırarak ciddi hastalıklar engellenebilir” dedi. Twitter

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Dünya çapında etkili olan sağlıklı yaşam hareketi, insanları sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda bilinçlendiriyor. Her ülkenin yaptığı gibi bizim ülkemizde kendi beslenme alışkanlıklarımıza uygun geliştirdiği rehberlerde tuz kullanımı ve tüketimine eğilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı bir insanın günlük tüketmesi gereken tuz miktarını 5 gram olarak açıklarken, Türkiye’de bu miktar günde 15 gramı buluyor. Aşırı tuz tüketimi, yüksek tansiyon başta olmak üzere kalp, böbrek ve şeker hastalıklarında başrolü oynuyor. Twitter

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TÜRKİYE'DE TUZUN ZARARLARI HAFİFE ALINIYOR: Diyetisyen Sibel Mumcu, “Ciddi hastalıkların sebepleri arasında aşırı tuz tüketimi de bulunuyor. Türkiye’de hafife alınan tuz tüketimi kalp, böbrek ve şeker hastalıklarını tetiklerken, obezite ve bazı kanser türleri için de risk oluşturuyor” dedi. Mumcu, tuz tüketimini sınırlandırmak için şu önerilerde bulundu: Twitter

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