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Günde ne kadar meyve tüketmeliyiz?

Günde ne kadar meyve tüketmeliyiz?

Sıcak ve bunaltıcı havanın etkisiyle iştah kaybına bağlı olarak kişiler yemek yeme ihtiyacını hafif yiyeceklerle karşılamak isteyebiliyor. Uzm. Dyt. Neslihan Aktepe cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 19:00 - Güncelleme: 10-08-2018 19:00

Bir oturuşta 1 kilo elma yiyemezsiniz ama 1 kilo kiraz yenebilir. Meyve deyip geçmeyin; neyi, ne kadar yemeniz gerektiğini, porsiyonları nasıl ayarlamamız gerektiğini cevapla.tv uzmanı Diyetisyen Neslihan Aktepe yanıtladı.

Bir porsiyon meyve yaklaşık 60 kaloridir. Yasaklı meyve yoktur, porsiyon kontrolü vardır. Yaz meyvelerinden çilek 8-10 adet, yeşil erik 15-20 adet, Kavun ve karpuz bir ince dilim, üzüm 15 adet iri taneli veya 25 adet çekirdeksiz, taze kayısı 3 adet, kiraz 12-15 adet, yeni dünya ise 4-5 adet, şeftali bir orta boy ve incirin 1 adeti bir porsiyondur. Her gün 2 ile 3 porsiyon arasında meyve tüketebilirsiniz. 

Kaynak: cevapla.tv

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