Günde ne kadar meyve tüketmeliyiz?

Bir oturuşta 1 kilo elma yiyemezsiniz ama 1 kilo kiraz yenebilir. Meyve deyip geçmeyin; neyi, ne kadar yemeniz gerektiğini, porsiyonları nasıl ayarlamamız gerektiğini cevapla.tv uzmanı Diyetisyen Neslihan Aktepe yanıtladı.

Bir porsiyon meyve yaklaşık 60 kaloridir. Yasaklı meyve yoktur, porsiyon kontrolü vardır. Yaz meyvelerinden çilek 8-10 adet, yeşil erik 15-20 adet, Kavun ve karpuz bir ince dilim, üzüm 15 adet iri taneli veya 25 adet çekirdeksiz, taze kayısı 3 adet, kiraz 12-15 adet, yeni dünya ise 4-5 adet, şeftali bir orta boy ve incirin 1 adeti bir porsiyondur. Her gün 2 ile 3 porsiyon arasında meyve tüketebilirsiniz.





Kaynak: cevapla.tv