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Günde bir adet aspirin cinsel gücü arttırıyor

Günde bir adet aspirin cinsel gücü arttırıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi’nden bilim insanları, ateş düşürücü ve ağrı kesici olarak kullanılan aspirinin cinsel gücü arttırabileceğini ve ereksiyon olamama sorununu tedavide kullanılabileceğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 02:10 - Güncelleme: 09-02-2018 02:10

İstanbul Medipol Üniversitesi’nden bilim insanları, ateş düşürücü ve ağrı kesici olarak kullanılan aspirinin cinsel gücü arttırabileceğini ve ereksiyon olamama sorununu tedavide kullanılabileceğini belirtti.

Renal and Urology News sitesinde yayınlanan habere göre, İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeki Bayraktar ve Doç. Dr. Selami Albayrak, ateş dürücü, ağrı kesici olarak kullanılan kanı sulandırma etkisi ile bilinen aspirinin çok farklı bir faydasını buldu. 

Yaşları 48 ilâ 47 arasındaki 184 erkek üzerinde inceleme yapan bilim insanları, asprinin ereksiyon sorununu gidermede kullanılabileceğini belirtti. Araştırma sırasında katılımcılar iki gruba ayrılarak bir gruba 6 hafta boyunca her gün 100 mg’lık aspirin verildi.

Araştırmanın sonunda aspirin verilen grubun ereksiyon fonksiyonlarında çarpıcı bir gelişme görüldü. Katılımcıların yüzde 78.3’ü cinsel ilişkide başarılı olabildiklerini ifade etti. Bu oran aspirin almalarından önce ise yalnızca yüzde 31.6’ydı.

KANI İNCELTME ETKİSİNDEN FAYDALANIYOR; Bayraktar, bu durumun aspirinin kanı inceltme etkisinden kaynaklandığını ifade etti. Bayraktar’a göre, aspirinin ana maddesi olan asetilsalisilik asit, ortalama trombosit hacmini düşürüyor. Nitekim ereksiyon sorunu yüksek ortalama trombosit hacminden kaynaklanıyor.

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