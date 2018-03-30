Günde 80 bardak çay içen ünlü kim? Ünlülerin tuhaf alışknlıkları

Ünlülerin de tuhaf alışkanlıkları var bazıları örgü konusunda uzman, bazıları günde duşa bile makyaj yaparak giriyor... işte acayip ünlü alışkanlıkları..

Günde 80 bardak çay içen ünlü kim? Ünlülerin tuhaf alışknlıkları

Ünlülerin de tuhaf alışkanlıkları var bazıları örgü konusunda uzman, bazıları günde duşa bile makyaj yaparak giriyor... işte acayip ünlü alışkanlıkları.. SEREN SERENGİL Seren Serengil'in köpeklerine olan düşkünlüğü artık herkes tarafırdan biliniyor. Ama gittiği her yere köpeklerini de götüren Serengil'in, onlara sadece porselen tabakta servis yaptırdığını da bliyor muydunuz?.

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Günde 80 bardak çay içen ünlü kim? Ünlülerin tuhaf alışknlıkları

Ünlülerin de tuhaf alışkanlıkları var bazıları örgü konusunda uzman, bazıları günde duşa bile makyaj yaparak giriyor... işte acayip ünlü alışkanlıkları.. HÜLYA AVŞAR Hülya Avşar, zamanlama konusunda çoğu insana taş çıkartacak kadar dakik. Planlarına sadık kalmak ve geç kalmamak için saatlerini beş dakika ileri alıyor. Ayrıca uzun el ve ayak tırnaklarından hiç hoşlanmadığını da kendi programında açıklayan Hülya Avşar, "Kısa tırnakları daha temiz buluyorum" diye de ekledi..

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Günde 80 bardak çay içen ünlü kim? Ünlülerin tuhaf alışknlıkları

Ünlülerin de tuhaf alışkanlıkları var bazıları örgü konusunda uzman, bazıları günde duşa bile makyaj yaparak giriyor... işte acayip ünlü alışkanlıkları.. SEZEN AKSU: Tarzı ve yaptığı eserlerle ne kadar orijinal bir karakter olduğunu gözler önüne seren Sezen Aksu, misafirlikte de hayli orijinal. Misafirliğe gittiği evlere beraberinde yün ve şişini de götürüyor..

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Günde 80 bardak çay içen ünlü kim? Ünlülerin tuhaf alışknlıkları

Ünlülerin de tuhaf alışkanlıkları var bazıları örgü konusunda uzman, bazıları günde duşa bile makyaj yaparak giriyor... işte acayip ünlü alışkanlıkları.. BEYONCE Okul çağlarında arkadaşlarının kulaklarıyla alay etmesinden dolayı Beyonce'un kulaklarını kapatacak şekilde saç modeli seçmesinde takınsı var..

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