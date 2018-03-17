Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketmenin faydaları

Soğan sarımsak ve pırasa birçok yemekte kullanılıyor. Özellikle soğanlar içerdikleri antioksidanlar nedeniyle hem sinir sistemini hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yüzlerce yıldır soğan ve sarımsak alternatif tıp yöntemi olarak kullanılıyor. Healthy Food Style'dan aktarılanlara göre günde 6 diş közlenmiş veya kızartılmış sarımsak yemeniz halinde 24 saat içinde vücudunuzda bu değişikler meydana geliyormuş:
4-6 saat: Metabolizmanız hızlanıyor. Depolanan yağlar yanmaya ve vücudunuzdaki fazlalık sıvılar atılmaya başlıyor. 6-7 saat: Sarımsağın antibakteriyel özelliği vücuda yayılıyor ve kan dolaşımınız düzenleniyor. Sarımsak bakterilerle savaşmaya başlıyor. 6-10 saat: Sarımsaktaki besinler hücresel seviyede vücudu savunup oksidasyondan vücudu koruyor.10-24 saat: Sarımsak aşağıdakileri gerçekleştiriyor:
- Kolesterolü düzenliyor
- Damarları temizliyor ve kalp sorunlarına karşı koruyor- Tansiyonu düzenliyor
- Sinir sistemini güçlendiriyor
- Vücuda ağır metallerin girmesini engelliyor- Kemikleri ve eklemleri güçlendiriyor
- Yorgunluğu önlüyor
- Hücrelerin ömrünü uzatıyor
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