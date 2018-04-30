Günde 10 kola içen adamın son hali

İşlenmiş gıdaların ve özellikle kola gibi büyük oranda kimyasal içeren gıda ürünlerinin sağlığa verdiği zarar, biz beslenme konusunda bilinçlenmeye başladıkça ortaya çıkıyor. Kolanın da özellikle içinde bulundurduğu şeker miktarı sebebi ile vücuda birçok zararının bulunduğu biliniyordu. Ancak yine de tüketimi konusunda bir azalma bulunmayan kola ile ilgili gerçekleri ortaya koymak için George Prior isimli adam enteresan bir deney yaptı.