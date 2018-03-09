Günah affı satıp gelmiş geçmiş en zengin insan oldu

1459-1535 yılları arasında yaşayan, bankacılık ve tüccarlıkla uğraşan ünlü Alman Jakob Fugger, dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı olarak kabul ediliyor.

Günah affı satıp gelmiş geçmiş en zengin insan oldu

1459-1535 yılları arasında yaşayan, bankacılık ve tüccarlıkla uğraşan ünlü Alman Jakob Fugger, dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı olarak kabul ediliyor. jakob fugger, amerikan wall street journal gazetesinin eski editörlerinden gazeteci greg steinmetz'e göre insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en zengin adamı. güncel ekonomiye uyarlandığı vakit, serveti 400 milyar dolara tekabül ediyormuş. diğer bir deyişle bill gates, warren buffet, carlos slim ve mark zuckerberg'inkilerin toplamından daha fazla.

17
Günah affı satıp gelmiş geçmiş en zengin insan oldu

reg steinmetz hayatını bu adamı araştırmakla geçirmiş. zira bu en zengin olduğu iddia edilen adam hakkında tarihi kaynaklar kısıtlıymış. bunun sebepleri kendisinin bir alman olması ve bu nedenle ingiliz metinlerde yer almaması, renkli bir karakter olmaması, namını yaşatacak katedraller yaptırmaması ve siyasete bulaşmamasıymış. ayrıca rönesans döneminde hiç bir sanatçıya destek vermemiş. steinmetz "bankacılar perde arkasında çalışmaya alışkındır" diyor.

27
Günah affı satıp gelmiş geçmiş en zengin insan oldu

steinmetz'e göre gelmiş geçmiş en güçlü bankacıymış ve tarihte hiçbir bankacı onun kadar güce ve nüfuza sahip olmamış. steinmetz, "fugger ispanya kralı 1. carlos'un 5. şarlken olarak roma germen imparatoru seçilmesi için rüşvet dağıttı. 5. şarklen yeni dünya'yı sömürgeleştirdi. tahta o geçmeseydi, tarih aynı olmazdı" diyor.

37
Günah affı satıp gelmiş geçmiş en zengin insan oldu

icraatlarından bahsetmek gerekirse verdiği krediler karşılığında maden çıkarma hakları elde etti ve bakır ile gümüş ticaretini tamamen eline geçirdi. baharat ticaretine de girişti. bir nevi kapitalizmin kurucusu oldu. bilginin önemini keşfetmiş ve bilgiye rakiplerinden önce erişmek istemiş. bu yüzden farklı şehirlerdeki siyasi ve ticari faaliyetler hakkında bilgi getiren ulaklara para ödemiş. böylece fugger bülteni kurulmuş. -bazı kaynaklarda bu durum dünyanın en eski gazetesi olarak kabul görüyormuş.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro