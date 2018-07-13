Gün sonunda ayak ağrılarımıza nasıl çözüm bulabiliriz? Ayak ağrılarının sebebleri nelerdir? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Selim Muğrabi cevapla.tv'ye anlattı.

Gün sonu ayak ağrıları, genellikle ortopedik ve dolaşım problemlerinin etkinliği ile ortaya çıkmaktadır. Ayakta içe basma ve dışa basma sorunu olan kişilerde özellikle uzun süre ayakta kalarak çalışan kişilerde bu problemlerin rastlandığı dönem akşam üstü dönemleridir.

Kişilerin dolaşımlarının yavaşlamaya başlamış olması ayakta şişmelerin belirginleşmesi bu yapısal bozukluğun şikayetlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu kişilerin gün içerisinde uygun ayakkabı kullanmasını dikkat etmeli, gün içerisinde kısa süreli bir bir buçuk dakika olarak yürüyüş aktivitelerine benzer sportif faaliyetlerde bulunmalı ve gerekirse doktor kontrolünde olmak şartıyla çeşitli varis çorabı benzeri çorapları kullanarak dolaşımlarının bozulmalarını engellemek çok önemlidir.

