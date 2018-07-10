Gün içinde en fazla ne kadar kahve tüketilmelidir?

İdil Ediboğlu günde ne kadar kahve ve çay tüketilmesi gerektiğini cevapla.tv izleyecileri ile paylaştı.

Çünkü çay-kahve diüretiktir, yani vücuttan daha fazla su atılmasına neden olur. Bu yüzden aslında günlük su ihtiyacımızın üzerine, içtiğimiz çay kahve kadar daha su içmemiz gerekiyor!

Bunun dışında sizi rahatsız etmiyor, çarpıntı-uykusuzluk vs. şikayetleriniz olmuyorsa günlük çay-kahve miktarınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Yani kilo verme süreciniz için büyük bir engel değildir. (Tabi ki şekersiz, sütsüz, kremasız sade bir şekilde içmek ve tabi ki konuştuğumuz gibi bolca su içmek kaydıyla!)

Tabi yine de Avrupa Gıda Güvenliği (EFSA) ve Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) belirttiği üzere günlük kafein alımı miktarı 400mg ı geçmemeli. Ortalama 1 fincan filtre kahvede 80-100mg, 1 fincan türk kahvesinde 70mg, 1 çay bardağı çayda 25mg kafein olduğu düşünülürse hesabı buna göre yapmakta fayda var.