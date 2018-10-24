Gümüşhane'de yayla evlerini gören dönüp bir daha bakıyor

Aynı mimari ile yapılan 6 evin amcaları ve akrabaları tarafından yapıldığını belirten yayla sakinlerinden Muhammet Kibar, yayla evlerinin 2014-2015 yıllarında inşa edildiğini söyledi. Kibar “Amcalarım yaylaya yakışır ev yapmak istediler. Yaptıkları araştırmalar sonucunda bölgenin kışın fazla da kar almasını ve kışın çatısının fazla kar tutmamasını da hesap ederek Avrupa’da görmeye alışık olduğumuz bin mimari ile bir ev yaptılar. Ardından diğer amcalarım ve akrabalarım da görüntüyü bozmamak ve güzel bir iz bırakmak için bu şekilde yanına yayla evi yaptılar” dedi.