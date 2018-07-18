Gümüşhane'de PKK'lı teröristlerle çatışma anı kamerada!

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçe kırsalında akşam saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma yaşandı. ‘Kobra’ diye tabir edilen zırhlı araçtan açılan ilk ateş sonrası bölücü terör örgütü üyelerinin arazi üzerinde kaçıştıkları, aralarında yaralılar olabileceği öğrenildi.

Temasın sağlandığı bölgeye çok sayıda asker ve polis özel hareket timleri sevk edilirken İnsansız Hava Araçları da (İHA) havalandırılarak arama tarama faaliyetine katıldı.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA: Çatışma anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde çatışma seslerinin duyulduğu ve çatışma alanından dumanlar yükseldiği görüldü.