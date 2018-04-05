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Gümüşhane'de çatışma! Askeri tim bölgede yaralılar var

Gümüşhane'de çatışma! Askeri tim bölgede yaralılar var

Gümüşhane ile Trabzon arasında bulunan yaylalarda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Temasın ardından bölgede operasyonlar sıklaştırıldı. Bölgeye çok sayıda tim gönderildi.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 17:25 - Güncelleme: 05-04-2018 17:25

Trabzon ve Gümüşhane arasındaki yaylalarda bir süredir güvenlik güçleri tarafından PKK Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonların ardından bugün terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlanırken, yaşanan çatışmada 2 askerin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi ile Trabzon'un Tonya ilçesi arasındaki kırsal alanda bugün öğle saatlerinde terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlandı. Bir ihbar üzerine bölgeye gittikleri iddia edilen güvenlik güçlerinden 2'sinin açılan ilk ateş sırasında yaralandığı belirtildi.

OPERASYON SÜRÜYOR

Yaralı askerler bölgeden alınarak en yakın hastaneye sevk edilirken, sağlanan sıcak temasın ardından bölgede operasyonların sürdüğü, bölgeye çok sayıda jandarma ve polis özel harekat mensubu ile jandarma komando timlerinin sevk edildiği kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Cizreli Kwajko 05 Nisan 2018 17:30 Karanlığın ve çürümüşlüğün talanın ve yalanın savaş çığlıklarının, öfkenin kinin, nefretin, düşmanlığın, adaletsizliğin, eşitsizliğin orta yerindeyiz!... Daha çok çatışma olabilir!...........!

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