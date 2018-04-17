Gülşen'in 3 ayda 6 Milyon TL kazandıran iş aşkı!

Gülşen bu yaz için 75 konser anlaşması yaptı. Ege ve Akdeniz’de sahneye çıkacak. Konser başına 80 bin TL alacak ve toplam 6 milyon lira kazanacak.

Gülşen'in 3 ayda 6 Milyon TL kazandıran iş aşkı!

EŞİ DE YANINDA: Başarılı sanatçı, biletleri günler öncesinden biten konserde, kendisini dinlemeye gidenlere unutulmayacak bir gece yaşattı. Paris'ten aldığı kostümlerle gözlere de hitap eden bacağını saran çizmesiyle çok seksiydi. Gülşen; işine de, oğluna da aşık olduğunu söyledi. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel sanatçı, yaz sezonunun yoğun geçeceğini söyledi. 120 günlük sezonda şimdiden 75 konser anlaşması yaptığı öğrenildi.

15
Gülşen'in 3 ayda 6 Milyon TL kazandıran iş aşkı!

Haziran’dan Ağustos sonuna kadar Ege ve Akdeniz’de art arta sahneye çıkacak. Konser başına 80 bin TL alan Gülşen toplam 6 milyon TL kazanacak. Kendisine eşi, müzisyen Ozan Çolakoğlu da DJ olarak eşlik edecek.



25
Gülşen'in 3 ayda 6 Milyon TL kazandıran iş aşkı!

'AŞKLA YAPIYORUM' Gülşen “Bu tempoya nasıl dayanacaksınız?” sorusuna da şu cevabı verdi: “Evet biraz yoğun geçecek, ama beni yormayacak. Doğru beslenerek, iyi düşünerek, planlı yaşayarak üstesinden geleceğim. En önemlisi işimi aşkla yaptığım için problem olmayacak. Oğluma da aşığım. Onunla ilgilenirken uykusuz kalsam da Azur Benan bana müthiş bir enerji veriyor” dedi.

35
Gülşen'in 3 ayda 6 Milyon TL kazandıran iş aşkı!

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro