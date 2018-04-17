Gülşen'in 3 ayda 6 Milyon TL kazandıran iş aşkı!

EŞİ DE YANINDA: Başarılı sanatçı, biletleri günler öncesinden biten konserde, kendisini dinlemeye gidenlere unutulmayacak bir gece yaşattı. Paris'ten aldığı kostümlerle gözlere de hitap eden bacağını saran çizmesiyle çok seksiydi. Gülşen; işine de, oğluna da aşık olduğunu söyledi. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel sanatçı, yaz sezonunun yoğun geçeceğini söyledi. 120 günlük sezonda şimdiden 75 konser anlaşması yaptığı öğrenildi.
Haziran’dan Ağustos sonuna kadar Ege ve Akdeniz’de art arta sahneye çıkacak. Konser başına 80 bin TL alan Gülşen toplam 6 milyon TL kazanacak. Kendisine eşi, müzisyen Ozan Çolakoğlu da DJ olarak eşlik edecek.
'AŞKLA YAPIYORUM' Gülşen “Bu tempoya nasıl dayanacaksınız?” sorusuna da şu cevabı verdi: “Evet biraz yoğun geçecek, ama beni yormayacak. Doğru beslenerek, iyi düşünerek, planlı yaşayarak üstesinden geleceğim. En önemlisi işimi aşkla yaptığım için problem olmayacak. Oğluma da aşığım. Onunla ilgilenirken uykusuz kalsam da Azur Benan bana müthiş bir enerji veriyor” dedi.
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