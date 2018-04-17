Gülşen'in 3 ayda 6 Milyon TL kazandıran iş aşkı!

'AŞKLA YAPIYORUM' Gülşen “Bu tempoya nasıl dayanacaksınız?” sorusuna da şu cevabı verdi: “Evet biraz yoğun geçecek, ama beni yormayacak. Doğru beslenerek, iyi düşünerek, planlı yaşayarak üstesinden geleceğim. En önemlisi işimi aşkla yaptığım için problem olmayacak. Oğluma da aşığım. Onunla ilgilenirken uykusuz kalsam da Azur Benan bana müthiş bir enerji veriyor” dedi.