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Gülşen Yüksel kimdir kaç yaşında eşi Metin Salt kimdir?

Gülşen Yüksel kimdir kaç yaşında eşi Metin Salt kimdir?

Gülşen Yüksel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Gülşen Yüksel'in kocası Metin Salt kimdir ne iş yapar soruları merak konusu oldu. TV2 ekranlarında 23 Temmuz'dan itibaren haftaiçi hergün magazin haberlerini yorumlayacak olan Gülşen Yüksel'in hayatı merak edildi.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 11:35 - Güncelleme: 23-07-2018 11:35

Gülşen Yüksel kimdir, kaç yaşında ve Gülşen Yüksel'in kocası Metin Salt kimdir ne iş yapıyor soruları merak konusu oldu. Uzun süre magazin programları sunduktan sonra ara veren ve deyim yerindeyse kabuğuna çekilen başarılı televizyoncu Gülşen Yüksel tekrar ekranlara döndü. TV2'de hafta içi hergün magazin programlarını yorumlayacak olan Gülşen Yüksel'in hayatı merak edildi.

GÜLSEN YÜKSEL EŞİ METİN SALT KİMDİR: Başarılı magazinci Gülşen Yüksel kar, kış, kıyamet demeden 2012 yılı 21 Aralık'ta nikah masasına oturmuş o dönem çok konuşulmuştu. Gülşen Yüksel VESTEK’in Genel Müdürü Metin Salt ile evli.

GÜLŞEN YÜKSEL KİMDİR

24 Haziran 1977 yılında İstanbul’da doğmuş olan Gülşen Yüksel yengeç burcudur. Sanatçı 53 kilogram ve 164 boyundadır. Göz rengi kahverengi ve saç rengi de kahverengidir. Ekranlarda sık sık karşılaştığımız sanatçı sunuculuk yapmaktadır. Sunuculuğunu ise şuan Renkli sayfalar adındaki programla yapmakta ve bu programı Müge Dağıstanlı ile beraber sunmaktadır. Gülşen Yüksel vatan gazetesinde magazin müdürü olarak da çalışmıştır. Bu gazeteden sonra ise Sabah Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında ise 2. Sayfa adındaki programın sunuculunu yapmaya başlamıştır.

Programlar ile karşımıza çıkmış olan Gülşen Yüksel'in eğitim hayatı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bu programları sunduğu esnada ise 21 Aralık 2012 tarihi itibari ile Metin Salt ile dünya evine girmiştir.

Sanatçının asıl mesleği Gazeteci olmakla beraber Tv Sunuculuğunda da büyük başarılar elde ettiği bilinmektedir. Müge Dağıstanlı ile iyi çalıştığını söyleyen sunucu işini sevdiğini ve kariyerini bu alanda devam ettirmek istediğini de dile getirmektedir. Sanatçının gazetecilik hayatına da ara sıra yazdığı köşe yazıları ile devam ettiği bilinmektedir

Müge Dağıstanlı kimdir kaç yaşında kocası Reha Erdoğan bakın kim

 

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