Gülşen sahnede çıldırdı! 'Şuursuz sunucular...'

Elbisesinden dolayı çorap çizmesi aşağıya kayan Gülşen’e sunucu konuşma yaparken 'Çorabını çek' dedi. Gülşen de sunucuya tepki olarak “Pardon siz ne dediniz bir daha sesli bir şekilde tekrarlar mısınız, şaka yaptıysanız şaka kaldıracak kadar samimiyetimiz yok” diyerek çıkıştı.

'ŞUURSUZ SUNUCULAR ORDU'YA YAKIŞMIYOR!': Daha sonra Belediye Başkanı Gülşen’e çiçek vermek için sahneye çıktı. Gülşen de belediye başkanına “Sizin altınızda hizmet veren kimseye yakışmayacak sözlerle 'Çorabınızı çeker misiniz?' diyemez bana sizin sunucunuz. Bir sanatçının ne yapacağına saçma sapan bir sunucu karar veremez. Bir ülkeyi sanatı ve sanatçıları var eder. Bana çorabını çek diyen şuursuz sunucuları buraya çıkarmayacağınıza inanıyorum böyle sunucular yakışmıyor Ordu'ya” dedi.

Şarkı söylemeye başlayınca da öne geçip çorabını iyice aşağıya indirerek tepkisini sahnesi boyunca gösterdi.

  • Magazin 26 Temmuz 2018 09:33
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ali ÇAKIR 26 Temmuz 2018 09:46 Sanatçı camianın çoğunluğu kaprisli,kibirli falan falan. Yaptığınız sanatı beğenen takip eden o beğenmediğiniz halk,saçma sapan spiker dediğiniz insanlar. Çorabını çek demiş de gücüne gitmiş peh peh peh.

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