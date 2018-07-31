Gülşen, çocuğunu döven babayı bulana ödül verecek

Şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından bir babanın çocuğuna şiddet uyguladığı anların görüntüsünü paylaşarak, babayı bulan kişiye 10 bin TL ödül vereceğini açıkladı.
Gülşen, paylaşımında "Lütfen bulunsun her kimse? Cezalandırılsın. En önemlisi de o masum yavrunun emin ellerde olacağı bir ortam sağlansın. Bulana ifşa edene 10 bin lira ödül benden. Bu nasıl vahşet. Kalbim duracak" dedi
Çocuğa uygulanan şiddet anlarını Instagram hesabından paylaşan Gülşen, şu açıklamada bulundu: "Allah’ım bu nasıl bir mahluk? Dayanamadım, izleyemedim tamamını. Lütfen bulunsun her kimse? Cezalandırılsın. En önemlisi de o masum yavrunun emin ellerde olacağı bir ortam sağlansın. Bulana ifşa edene 10 bin lira ödül benden. Kameraya kaydeden de ceza almalı. Bu nasıl vahşet. Kalbim duracak"
Şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından bir babanın çocuğuna şiddet uyguladığı anların görüntüsünü paylaşarak, babayı bulan kişiye 10 bin TL ödül vereceğini açıkladı.
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