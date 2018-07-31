Gülşen, çocuğunu döven babayı bulana ödül verecek

Çocuğa uygulanan şiddet anlarını Instagram hesabından paylaşan Gülşen, şu açıklamada bulundu: "Allah’ım bu nasıl bir mahluk? Dayanamadım, izleyemedim tamamını. Lütfen bulunsun her kimse? Cezalandırılsın. En önemlisi de o masum yavrunun emin ellerde olacağı bir ortam sağlansın. Bulana ifşa edene 10 bin lira ödül benden. Kameraya kaydeden de ceza almalı. Bu nasıl vahşet. Kalbim duracak"